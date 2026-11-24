Tiago PZK y La Joaqui vivieron un inesperado contratiempo durante su recorrida por la Patagonia; la pareja quedó varada en una ruta de Chubut, en las afueras de Esquel, luego de que la camioneta en la que viajaban sufriera un desperfecto que les impidió seguir adelante; en este marco, el músico decidió recurrir a sus seguidores de Instagram para conseguir ayuda y encontrar a alguien que pudiera remolcar el vehículo.

“Nos quedamos, acá, en la ruta; si alguien nos puede venir a remolcar… Estamos haciendo dedo”, contó Tiago en una historia que publicó en su cuenta de Instagram; en el video se lo pudo ver junto a la camioneta detenida, mientras registraba el paisaje patagónico y explicaba el inconveniente que estaban atravesando; tambiénm La Joaqui apareció en las imágenes y se acercó a su pareja para abrazarlo, en medio de la espera por una solución.

El episodio llamó la atención de sus seguidores, que, rápidamente, se hicieron eco de la publicación; aunque el cantante se tomó el contratiempo con humor, la situación los obligó a interrumpir el recorrido y buscar asistencia para poder continuar con el viaje.

La pareja compartió distintos momentos de su escapada a través de las redes donde suele mostrar parte de su intimidad y sus actividades juntos; en esta oportunidad, el viaje tuvo una parada inesperada en las inmediaciones de Esquel, en la provincia de Chubut, después del desperfecto que sufrió el vehículo.

Leé más notas de La Opinión Austral