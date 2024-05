En la edición pasada de Gran Hermano (Telefe), estuvieron Julieta Poggio y Marcos Ginocchio y, a medida que iban pasaban las semanas, se notaba que sucedía algo entre ambos; al salir de la casa, siempre aseguraron que “solo eran amigos”, pero, hace unos días, Julieta confirmó que el shippeo “Marculi”, realmente, existió. Durante una entrevista con “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito, la exjugadora del reality reveló que “ella se había enamorado y él no”. Por otro lado, luego de que la nota saliera a la luz, Marcos hizo un polémico comunicado a través de su Instagram.

Los fuertes dichos de Julieta Poggio sobre “Marculi”

Julieta, aseveró: “Para mí, ya está todo superado; ya se cerró”.

Y, continuó: “Con Marcos hablamos siempre y hay buena onda. Todo se dio como se tuvo que dar, pero no quiero hablar más del tema. Fue algo a lo que le di mucha vuelta, mucho tiempo, y, para mí, ya está cerrado”.

Ante esto, agregó: “Cada uno es cómo es. Yo respeto cómo es él y él respeta cómo soy yo, así que… ya está”.

Consultada sobre si Marcos llegó a enamorarse de ella, Julieta respondió: “No, me parece mucho. La verdad, es que fue una historia muy loca y fuerte para los dos. Salir de la casa y ver todo lo que se había armado alrededor nuestro fue algo súper especial y único. Tengo los mejores recuerdos”.

Por último, le preguntaron si “ella se enamoró” y, la actual panelista de GH, confesó: “Sí, pero ya está. Es que yo no puedo mentir, te juro. Lo puedo decir ahora, que ya lo sané y lo superé, pero… sí, me costó mucho. Todo se dio cómo se tuvo que dar. Tengo los mejores recuerdos y prefiero dejarlo ahí y ya no tocar más el tema. Fue, más que nada, un crecimiento personal el momento que pasé, como valorarme a mí misma”.

¿Qué le respondió Marcos Ginocchio a Julieta Poggio luego de que confirmara que estuvieron juntos?

En Instagram, Ginocchio escribió: “Últimamente, estoy recibiendo muchas preguntas de por qué estoy tan desaparecido de los medios; no es porque este mal, ni mucho menos. Quería contarles que estuve viviendo momentos hermosos junto a mi familia, la gente que amo y disfrutando de todo lo que Dios me dio y me da; no siento que me falte mucho más. Como dije al principio del programa: “No busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales, siento que es suficiente con tener a las personas que más amo”, lo demás, para mí, siempre es y será todo pasajero. Quiero decirles que estoy muy bien y, pronto, me verán más seguido: disfrutando, haciendo lo que me gusta y amo. Lo que importa, es ser feliz y, también, que estén bien las personas que uno quiere. Los quiero mucho y gracias por tantos mensajes de cariño; por apoyarme siempre en casa paso”.

¿Quiénes están nominados en Gran Hermano 2023/2024?

Después de que los competidores ingresaron al confesionario para emitir sus votos, la placa quedo compuesta por: Nicolás Grosman, Martín Ku, Federico “Manzana” Farías, Mauro D’Alessio, Florencia Regidor y Darío Martínes Corti.

Pero, como todas las semanas, el líder elige a uno para salvar y nomina a otro de sus “hermanitos”; en esta ocasión, Bautista Mescia será las persona que tome esa decisión.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea expulsado; también, ingresando a la página del programa:

