Ryan Gosling se encuentra promocionando la película “The Fall Guy” y, durante una entrevista, aprovechó para contar acerca de su fanatismo por dos productos argentinos. El video del momento se hizo viral y enloqueció a los usuarios de la red social “X”.

¿Qué dijo Ryan Gosling sobre la comida de Argentina?

Ryan, sorprendió a la cronista con una particular consulta.”¿Sigue existiendo Freddo en Argentina?”, le dijo el actor.

Tras la respuesta afirmativa de la entrevistadora, Gosling, reveló: “Es como que… siempre pienso en eso. Es el mejor helado”.

Luego, comenzaron a hablar sobre el paso del actor por la Argentina. “Fue hace mucho tiempo. No me acuerdo cuándo, pero sí me acuerdo de Freddo, que quedó marcado en mí y, también, las medialunas fueron algo… ¡Así es cómo empezás el día!”, exclamó, entusiasmado.

Ante estos dichos, su colega, Emily Blunt, le preguntó “qué son las medialunas”, a lo que Ryan, le respondió: “Es algo así como una croissant chiquita, pero es más dulce y es para el desayuno”, y, añadió: “Las podes pedir a las cuatro de la mañana, porque empiezan a prepararlas muy temprano”.

Finalmente, Blunt le consultó: “¿Cuánto tiempo pasaste en la Argentina?”. “No lo suficiente”, aseguró el protagonista de Diario de una pasión.

La repercusión que tuvo en redes los dichos de Ryan Gosling sobre la gastronomía de Argentina

Sus fanáticos no dudaron en expresar su emoción. Mirá las reacciones.

The Fall Guy: ¿De qué se trata?

Ryan Gosling interpreta a Colt Steavers, un doble de acción que está decidido a recuperar al amor de su vida, Jody ( Emily Blunt), pero cuyos planes se ven interrumpidos cuando le asignan la tarea de encontrar a una estrella de cine desaparecida.

