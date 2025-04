Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Franco Colapinto volvió a ser noticia, aunque esta vez no por su desempeño en la Fórmula 1. Mientras continúa como piloto de pruebas de Alpine y aguarda una futura oportunidad como titular, el joven de Pilar dio de que hablar por un costado menos habitual: su faceta como actor.

Además de volver a subirse al monoplaza durante una jornada de pruebas privadas en el icónico circuito de Monza, Italia, Colapinto causó sensación al compartir en redes un video muy particular en el que se lo ve actuando. Se trata de una publicidad para promocionar su línea en una marca de ropa, y rápidamente se volvió viral.

En el clip, aparece al volante de un clásico auto estadounidense —con un “10” argentino colgado del espejo retrovisor, en clara alusión a Diego Maradona— y acelera a fondo. Luego, un policía lo detiene, lo suben a una patrulla y vuelve a hacer de las suyas con otra divertida ocurrencia. Natural y simpático, dejó en claro que también se siente cómodo frente a cámara.

En su cuenta de X, el joven de 21 años publicó: “Me llevaron preso por primera vez… manejé muy rápido en Monza, me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia. No manejo nunca más, ciao”. Poco después, se animó a más y, con ironía, lanzó: “Que me den un Oscar, ya fué”.

El ensayo tuvo lugar pocas horas después del Gran Premio de Japón y no pasó desapercibido. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a especular con la posibilidad de que el argentino finalmente llegue a la máxima categoría del automovilismo este 2025.

Las imágenes de Franco a bordo del Alpine en Monza circularon con fuerza. Varios seguidores destacaron lo costoso que resulta organizar una prueba de este nivel: “Sabemos que los test de F1 cuestan poquito más que un dineral”, comentaron, remarcando el despliegue de ingenieros, neumáticos y logística necesario para poner un auto en pista.

No estuvo solo en la jornada. También participó el estonio Paul Aron, ambos al mando del Alpine A523 que ya se había utilizado en Barcelona. La diferencia radicó en el set-up: en Monza, se optó por una configuración con menor carga aerodinámica en el alerón delantero, adaptada a las exigencias de un trazado tan veloz.

El panorama parece abrirle una puerta. Jack Doohan, quien ocupa el segundo asiento en Alpine, viene de rendimientos irregulares. En Japón protagonizó un accidente en los entrenamientos y después clasificó 19°, para terminar la carrera en el puesto 15°, lejos de las expectativas.

Esto habría despertado inquietud en la escudería, y según versiones que circulan, Flavio Briatore —empresario histórico de la F1 y actual asesor del equipo— estaría evaluando nuevas alternativas.

Aunque no existe ninguna confirmación oficial, el reciente test de Colapinto en Monza alimentó la esperanza de miles de fanáticos argentinos que siguen de cerca cada movimiento del joven talento.