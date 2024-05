Hace unos días, Zoe Bogach de Gran Hermano (Telefe) maldijo a Arturo, la nueva mascota de la casa; esta situación, generó que los televidentes del reality se enojaran y pidieran su expulsión. Ahora, la jugadora más polémica, Juliana “Furia” Scaglione, tuvo una pelea con Nicolás Grosman y Bautista Mescia; durante el enfrentamiento, el perro se alteró y le comenzó a ladrar a Furia, quien tuvo una agresiva reacción con el canino. El clip del momento no demoró en hacerse viral y los usuarios en la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, manifestaron su descontento.

¿Qué había dicho Zoe de Gran Hermano sobre el perro Arturo?

En el patio, se encontraban: Darío Martínez Corti, Federico “Manzana” Farías, Florencia Regidor y Zoe; allí, la última competidora mencionada notó que Arturo estaba en el borde de la pileta, y, expresó: “No, ¡está loco! Se va a pegar un palo. No sé qué hace ahí”.

Acto seguido, entre risas, agregó: “Ojalá que se caiga a la pileta”. Estos dichos, a sus compañeros no les generó gracia y se quedaron callados. Más tarde, Arturo, que había estado jugando en el jardín, embarró sus patas, saltó hacia el sillón, cerca de Bogach y, la joven, pegó un grito.

“¡Arturo, no! ¡Qué horror! Casi me pisa con sus patas sucias”, sumó la rubia.

La polémica reacción que tuvo Furia de Gran Hermano con Arturo

Luego de que toda la casa pudo ver a Mescia, Grosman y Martín Ku complotar, Scaglione, enojada, aseguró: “Cada vez que ganaban el liderazgo, era la casa de ustedes. Hacen lo que se les canta el ort… y, siempre, tengo que andar chupándoles el culo”.

Ante estos dichos, lanzó un fuerte comentario en contra de Nicolás. “Vos, sos un falso. Más que eso, no te voy a decir”, manifestó, haciendo referencia que no le puede contar lo que escuchó cuando estuvieron en el sum, ya que acordaron con el resto de los participantes no hacer comentarios al respecto.

Después de lo que dijo Juliana, Emmanuel Vich, quien, también, se encontraba en la habitación con ellos, estuvo de acuerdo, y, expresó: “Sos un falso. Tomátelas; afuera”.

“Todos ustedes tendrían que estar votados; no van nunca a placa y, cada vez que están nominados, empiezan a decir ‘¿quién me votó?’. Aprendan a ir a placa, loco. Son unos cag…”, insistió Furia; al escuchar estas palabras, Grosman reaccionó y, luego, se sumó Bautista, quien le contestó, muy enojado, a Juliana y Emma. Por otro lado, Martín optó por hacer silencio.

La discusión continuó y, cada vez, iban subiendo el tono de voz; a raíz de esto, Arturo se la tomó con Furia y le comenzó a ladrar; en consecuencia, la jugadora, enojada, gritó: “Ya está, ya está; andá para allá”.

La repercusión en redes luego de que Furia de Gran Hermano le gritó al perro Arturo

Los seguidores del programa pidieron que la sancionen o la expulsen. Mirá las reacciones.

¿Quiénes son los nominados en Gran Hermano?

Después de que los competidores ingresaron al confesionario para emitir sus votos, la placa quedo compuesta por: Nicolás Grosman, Martín Ku, Federico “Manzana” Farías, Mauro D’Alessio, Florencia Regidor y Darío Martínez Corti.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea expulsado; también, ingresando a la página del programa:

