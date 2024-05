En las últimas horas, el jugador de Gran Hermano (Telefe), Federico “Manzana” Farías, habló con sus compañeros y se quebró al dar duros detalles sobre su intimidad. Además, confesó que parte de su popularidad como streamer y cantante de cumbia RKT se debió a que “se atrevió a dejar su vida pasada”.

Todos los detalles sobre la desgarradora historia de vida de Manzana de Gran Hermano

Manzana, aseguró: “Cuando me llegó el éxito, fue porque me atreví a dejar mi vida pasada de Tucumán. Siendo un chico, me vine a Buenos Aires en busca de un sueño y, solamente, confiaba en mí. Era lo único que podía hacer, sino, no lo iba a lograr. Por eso, recalco la confianza en uno mismo”.

Luego, indagó más sobre su vida.”También, me tocó pasar el peor momento, que es perder a un integrante de la familia. Por ejemplo, mi papá a los 16 años; de eso, surgieron muchas culpas, que, hasta el día de hoy, seguramente, no las haya superado”, dijo, con la voz entrecortada.

“Yo, siendo el menor, más allá de mi hermano mayor, sentía que tenía que ser el hombre de la casa. No digo que él no lo fuera, pero siento que cuando se fue mi padre, quizás, esa tarea me tocaba mí”, manifestó.

Ante esto, siguió: “No por el hecho de salir a trabajar ni nada y, mucho menos, por mi mamá; gracias a Dios, siempre me dio todo y nunca me faltó nada y, tampoco, dejó que me faltara nada, es la realidad, pero, son todas esas culpas que tengo encima mío, en mi cabeza, por el hecho de no sé si soy el mejor hijo que podría haber tenido. Creo que, hoy en día, debe estar orgullosa de cómo me ha visto crecer”, y, aseveró: “Me fui sin pensar en si iba a volver y, quizás, eso también me genera mucha culpa, porque, obviamente, la dejé sola”.

“A pesar de que ahora ya soy grande, recién, ahora, me doy cuenta de algunas cosas que hay que saber de la familia, porque, realmente, la única familia que me queda es mi mamá y mi tía; perdí todo: a mi abuelo, mi papá… Y solo tengo a mi mamá, mi hermano y a mi tía, pero, bueno, en el momento que partí de Tucumán a Buenos Aires, sabía que iba en busca de mi propia vida y que, sin embargo, ese iba a ser el mayor orgullo de mi mamá”, añadió.

En ese punto, destacó que nunca habló cara a cara con su madre sobre si, realmente, la acompaña en esta nueva etapa porque “tampoco es algo que le preguntaría, ya que, capaz, lo sabe y le cuesta preguntárselo”.

Finalmente, agregó: “Todo lo que me ha pasado de la niñez hasta la adolescencia, amar con mi vida de una manera tan fuerte, a mí, me ha transformado y formado en la persona que soy hoy”.

¿Quiénes son los nominados en Gran Hermano?

Después de que los competidores ingresaron al confesionario para emitir sus votos, la placa quedo compuesta por: Nicolás Grosman, Martín Ku, Federico “Manzana” Farías, Mauro D’Alessio, Florencia Regidor y Darío Martínez Corti.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea expulsado; también, ingresando a la página del programa:

Leé más notas de La Opinión Austral