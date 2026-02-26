Gran Hermano Generación Dorada ya llegó a la pantalla de Telefe y tuvo, este miércoles, una noche más que movida, con abandono y gala de nominación, por lo que se conformó la primera placa de la edición, con ocho participantes en ella y una novedosa forma de votar que mezcla “positivo” y “negativo”.

Con la conducción Santiago del Moro, el canal de las tres pelotas llevó, adelante, la primera gala de nominación de esta renovada temporada.

Con sólo 48 horas adentro de la casa, algunos participantes nominaron en vivo, mientras que, otros, lo hicieron en la tarde del miércoles; antes de revelarse los votos de todos, Daniela De Lucía se despidió tras apenas un día dentro del juego, debido al fallecimiento de su padre.

Cómo se vota: placa negativa y positiva

La novedad de la presente edición, tal cual anticipó el conductor durante la presentación, es que, durante las primeras 24 horas, el voto del público será positivo; es decir, los televidentes deberán votar a quien o quienes quieran que sigan en la casa.

En la primera placa, se encuentran: Carmiña Masi, Emanuel Di Giogia, Manuel Ibero, Brian Sarmiento,Gabriel Lucero, Pincoya, Sol Abraham y Yanina Zilli.

Luego, este jueves, los 3 más votados bajarán de placa y, quienes queden, pasan a placa negativa; así, desde el jueves hasta el lunes de eliminación, los televidentes deberán votar a quienes quieran que dejen el reality.

Las primeras 24 horas: voto positivo

Desde el jueves: voto negativo

Cómo votar gratis al nominado que querés que se quede en Gran Hermano

En cuanto al voto positivo, es decir, que se debe votar al participante que quieras que se quede en la casa, se pueden votar:

Ingresando a http://GHGlobal.ar

Enviando un SMS al “GH al 9009” y responder con el participante a respaldar.

