Ricky Martin vuelve a la argentina el sábado 18 de abril; el escenario elegido es el Campo Argentino de Polo, un espacio emblemático ubicado en el barrio de Palermo que se vestirá de gala para recibir al artista.

Tras haber cautivado a la audiencia en visitas anteriores, el cantante regresa con un espectáculo que promete una puesta en escena de estándar global; el repertorio será un recorrido por su extensa y sólida trayectoria, incluyendo himnos que han atravesado generaciones como “Livin’ la Vida Loca”, “La Mordidita” y “Vente Pa’ Ca”, sin dejar de lado la sensibilidad de sus baladas más icónicas.

Dada la magnitud del evento y la histórica “fiebre por Ricky” que caracteriza al público nacional, se prevé que, las localidades, se agoten en tiempo récord; para quienes deseen garantizar su presencia, el proceso de comercialización se dividirá en dos etapas:

Preventa exclusiva: estará destinada a los clientes de Tarjetas Santander; iniciará el 2 de marzo a las 12:00 hs; esta fase suele incluir la posibilidad de adquirir los tickets con planes de cuotas sin interés, representando una oportunidad estratégica para los usuarios de dicha entidad.

Venta general: se activará, inmediatamente, después de que se agote el cupo destinado a la preventa inicial.

Plataforma oficial: la comercialización se realizará de forma centralizada a través del sitio web de All Access; es fundamental remarcar que se debe evitar cualquier canal de reventa para prevenir posibles estafas o irregularidades.

Para evitar inconvenientes durante el proceso de compra, en un contexto de altísima demanda, se sugiere a los interesados realizar un registro previo en la plataforma de venta oficial para agilizar los pasos una vez iniciada la fila; asimismo, es aconsejable verificar, con antelación, los límites de compra de las tarjetas de crédito y asegurar una conexión a internet estable; una recomendación vital de los expertos es no refrescar el navegador una vez que se ha ingresado al sistema de espera, ya que esto podría resultar en la pérdida del turno asignado.

El regreso de Ricky Martin no solo representa un concierto más en la agenda porteña, sino la reafirmación del vínculo inquebrantable entre el artista y una base de fans que lo ha acompañado durante décadas.

