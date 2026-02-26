Your browser doesn’t support HTML5 audio
Tras un 2025 marcado por el hito de su séptimo álbum “Greetings From Your Hometown”, los Jonas Brothers confirman su paso por Argentina en el marco de su parada latinoamericana de la gira mundial homónima, para el martes 6 de mayo en el Movistar Arena, con producción de DF Entertainment.
El esperado retorno llega después de su última visita en 2024, cuando ofrecieron tres shows inolvidables en el mismo recinto como parte del tour “Five Albums. One Night. The World Tour”.
Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de los Jonas Brothers en Argentina
Las entradas para este reencuentro estarán disponibles, exclusivamente, a través de http://www.movistararena.com.ar.
La preventa para clientes Macro Visa comenzará el 3 de marzo, a las 10:00 hs, y estarán disponibles en hasta 6 cuotas sin interés; mientras que la venta general se habilitará el 5 de marzo con todos los medios de pago, también, a las 10:00 hs.
“Greetings From Your Hometown” es un disco que el trío mismo define como una carta de amor a sus raíces musicales y a su estado natal, New Jersey.
La gira recorre el mundo con un show dinámico y abarcador que, además de presentar este disco bisagra en su trayectoria, celebra cada capítulo de los 20 años de historia de los Jonas Brothers —desde el icónico “Year 3000” y los himnos que marcaron su primera etapa, hasta los éxitos de su regreso como “Sucker”, “Only Human” y “Leave Before You Love Me”, y las nuevas canciones que consolidan su presente creativo.
