Las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) ya encendieron sus hornallas de cara a una nueva temporada; en pleno inicio de los rodajes del reality, el programa “Intrusos” difundió imágenes exclusivas del detrás de escena y expuso un momento cargado de ironía entre Julieta Poggio y Wanda Nara.

El episodio cobró fuerza por el origen de la frase que eligió la influencer para saludar a la conductora al entrar al set; se trata de un comentario que La China Suárez pronunció, tiempo antes, de que estallara el escándalo mediático del “Wandagate“, cuando todavía sostenía un vínculo cercano con la empresaria.

En aquella época, la modelo y la conductora intercambiaban mensajes frecuentes y compartían charlas privadas sobre sus familias y parejas; en las grabaciones del certamen culinario, la mediática presentó a la exjugadora de Gran Hermano, frente a las cámaras, con una frase puntual: “Juli Poggio, otra amiga nuestra”.

Al pisar el estudio, Poggio replicó, de forma idéntica, el recordado saludo de Suárez durante una videollamada pública: “Hola, Wanda, me muero”; lejos de incomodarse, la presentadora captó al instante la referencia y retrucó entre risas: “Ya entra con todo Juli”.

El ciclo de “América TV” contrastó el momento con el video original de Suárez sumándose a una transmisión en vivo con Wanda; en aquel registro de archivo, la actriz saludaba entusiasmada: “Hola, Wanda, me muero. ¿Qué hora es allá?”.

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