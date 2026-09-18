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Mario Pergolini presentó “Zquizo”, una nueva compañía orientada a vincular artistas, contenidos, tecnología, medios de comunicación y experiencias presenciales.

El proyecto fue presentado en el Teatro Vorterix, ante la presencia de representantes y figuras vinculadas con la industria musical; la iniciativa contempla distintas líneas de trabajo que incluyen el acompañamiento de carreras artísticas, el desarrollo de contenidos y espacios para comunidades surgidas en internet, además de acciones de difusión que puedan combinar plataformas digitales, radio, televisión y espectáculos en vivo.

Durante la presentación, Pergolini explicó que “Zquizo” surge a partir de los cambios registrados en las formas de consumir contenidos y entretenimiento; según planteó, las distintas plataformas dejaron de funcionar como espacios completamente separados y comenzaron a complementarse.

“Creemos que todo se está volviendo un poco más híbrido”, indicó, el conductor, desde el escenario; en este marco, señaló que una canción puede trascender su circulación habitual y convertirse en parte de una historia que, luego, encuentre diferentes canales de difusión.

“Una canción no circula solamente entre quienes ya conocen a una banda; un lanzamiento puede convertirse en una historia y, esa historia, puede encontrar su lugar en la televisión, la radio, una nota o una conversación digital”, manifestó.

“Zquizo” apunta a trabajar con artistas, mánagers, sellos discográficos y compañías que ya cuenten con una estructura propia; la propuesta no busca concentrar todas las áreas de una carrera artística dentro de una misma empresa, sino intervenir en aquellos aspectos en los que cada proyecto necesite herramientas adicionales.

La iniciativa reúne a “Vorterix”, “Arte Group” y “Grupo Octubre”, con el objetivo de desarrollar propuestas vinculadas con artistas, música, contenidos y proyectos culturales en diferentes etapas de crecimiento.

Uno de los ejes planteados por Pergolini es la combinación entre tecnología, producción y medios tradicionales; la compañía contempla el desarrollo de proyectos que puedan incluir inteligencia artificial, nuevos entornos tecnológicos, producciones audiovisuales, radio, pódcast, videojuegos y espectáculos presenciales.

“Zquizo busca unir tecnología, agencias de inteligencia artificial, nuevos desarrollos y el mundo de las producciones”, explicó Pergolini.

El empresario, también, planteó que las audiencias actuales se relacionan con diferentes formatos de manera simultánea; una misma persona puede escuchar una canción, consumir un pódcast, asistir a un recital, mirar televisión, utilizar redes sociales o jugar videojuegos.

“La gente va a conciertos, escucha radio o pódcasts y juega videojuegos; todo eso puede convivir”, señaló.

Uno de los objetivos de “Zquizo” será desarrollar proyectos en los que, diferentes disciplinas, puedan integrarse; entre las posibilidades mencionadas aparecen artistas que participen de producciones musicales, videojuegos que incorporen canciones y otros contenidos que conecten el entretenimiento digital con propuestas presenciales.

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