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Amancio, el hijo menor de La China Suárez y Benjamín Vicuña, disputó su primer campeonato de fútbol; la actriz acompañó al pequeño durante la jornada y, luego, compartió distintos momentos en sus redes sociales; para la ocasión, Amancio optó por la camiseta de la Selección Argentina, con la que salió a la cancha para dar sus primeros pasos en el deporte.

“Jugó su primer campeonatito mi Amanshuli”, comentó La China, a través de sus historias de Instagram, junto a una imagen de su hijo dentro de la cancha, pero, la jornada, tuvo un momento todavía más especial: Amancio logró convertir su primer gol en un campeonato, algo que, su mamá, no dudó en celebrar y compartir con sus seguidores.

“Y metió un gol”, indicó, junto a otra fotografía del pequeño, acompañando la publicación con una carita emocionada y un corazón rojo.

Más tarde, La China compartió un divertido video en el que se la escucha preguntarle a su hijo quién había metido su primer gol. “¿Mi primer gol?”, respondió Amancio, sorprendido.

Ante la respuesta, la actriz hizo una aclaración: “Bueno, en un campeonato”; la escena provocó la reacción de La China, que acompañó el video con un emoji de risa y una frase que resumió el momento: “Se agrandó”.

Así, entre goles, festejos y mucha emoción familiar, Amancio tuvo su primer acercamiento al fútbol y, aunque todavía es demasiado pronto para saber si continuará por ese camino, su debut ya tuvo un detalle que lo emparenta con otra figura cercana a su familia: Mauro Icardi, la actual pareja de La China.

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