Lali Espósito estuvo presente en el Festival de Cine de San Sebastián para presentar “Glaxo”, la nueva película de Benjamín Naishtat en la cual forma parte y, durante su paso por el evento, se refirió a la situación que atraviesa la industria cinematográfica argentina.

El largometraje forma parte de la sección oficial de la 74ª edición del festival y, todavía, no cuenta con una fecha de estreno confirmada en Argentina. Junto a Lali participan Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh.

La producción está basada en la novela homónima que Hernán Ronsino publicó en 2009; la trama comienza en Chivilcoy, en 1957, y se desarrolla a lo largo de varias décadas.

La presencia de la artista en la ciudad española también generó repercusión por uno de los looks que eligió; al llegar al hotel, apareció con una remera blanca que llevaba escrita la frase “Las Malvinas son argentinas”, inspirada en la bandera que mostraron los jugadores de la Selección luego de vencer a Inglaterra en el Mundial 2026.

En el marco de las actividades por “Glaxo”, Lali fue consultada por la prensa acerca de la realidad de la industria audiovisual nacional; fue, entonces, cuando manifestó su preocupación y cuestionó las políticas del actual Gobierno.

“El cine argentino está pasando un muy mal momento; ha sido muy atacado por el Gobierno que tenemos en este momento y, eso, es muy difícil para poder hacer cine”, afirmó durante una entrevista con un cronista de Media Festival.

La cantante amplió su reflexión y, tambié,n habló sobre la polarización y los enfrentamientos que observa tanto en Argentina como en otros lugares del mundo.

“Es una dinámica y una narrativa que se instaló medio a nivel global: la polarización, los discursos de odio… Una narrativa que divide mucho a la gente entre sí, porque lograron hacer que haya gente que piense que sus pares no merecen algo”.

Finalmente, Lali cerró su postura con otra contundente declaración: “Le toca a cada quien pelear lo que está pasando y, bueno… No es fácil, pero hay que dar esa batalla”.

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