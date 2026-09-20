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A Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano (Telefe), utilizó sus redes y habló de una de las consecuencias con las que todavía convive tras el grave accidente que sufrió, ocurrido hace un año; el influencer publicó varias fotografías, sin remera, y dejó ver las cicatrices que quedaron en su cuerpo, al mismo tiempo que contó cómo afectan su seguridad a la hora de mostrarse frente a otras personas.

Las imágenes estuvieron acompañadas por una reflexión en la que el joven reconoció que, aunque entiende que esas marcas representan todo lo que atravesó y logró superar, todavía siente incomodidad al exhibirlas.

“Sé que estas cicatrices son de una guerra que gané porque sigo acá, pero, también, me da mucha vergüenza andar sin remera y no sé qué hacer”, escribió, Thiago, en el posteo.

Además, explicó que sabe que las cicatrices formarán parte de su cuerpo para siempre y, admitió, que aún está buscando la manera de sentirse cómodo frente a quienes no conoce.

“Cuando me pongo a ver estas cicatrices, que las voy a llevar siempre, pero no sé cómo afrontar sentirme bien adelante de gente desconocida, no puedo estar en cuero”, comentó.

La cercanía de los meses de calor, también, despertó preocupación en el joven, quien hizo referencia a lo difícil que puede resultarle exponerse con el torso descubierto. “Se viene el verano y yo así”, expresó, junto a las fotos.

Más allá de la vergüenza que todavía experimenta, Medina también le otorgó otro significado a esas marcas: para él representan una “guerra” que pudo superar y son, al mismo tiempo, un recordatorio de que continúa con vida.

El chequeo que se realizó Thiago Medina por sus costillas

Tiempo antes, cuando se acercaba el primer aniversario del accidente en el que casi pierde la vida; Medina ya había mostrado en sus redes sociales cómo quedaron sus costillas como consecuencia del fuerte impacto.

A través de una historia de Instagram, contó que decidió realizarse un control médico después de sentir molestias mientras practicaba deporte; según explicó, jugando al fútbol hizo “un mal esfuerzo” y comenzó a sentir dolor en uno de los costados del torso.

Tras realizarse los estudios, llevó tranquilidad sobre su estado y explicó qué podía observarse en las imágenes. “Así tengo las costillas hoy en día; están bien, todo sano, se están recomponiendo; lo blanco que salta ahí es la prótesis que me pusieron cuando me las rompí”.

El ex Gran Hermano, también, compartió una fotografía de la radiografía que le realizaron para controlar la evolución de la zona afectada.

El grave episodio ocurrió el 12 de septiembre, en un cruce peligroso de la Ruta 7, en el partido bonaerense de Moreno; Thiago circulaba en moto cuando perdió el control y terminó impactando parte de su cuerpo contra un auto.

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