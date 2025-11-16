La llegada de Oasis a la Argentina en el marco de su gira mundial se consolidó como uno de los eventos de rock más esperados; sin embargo, la tan esperada noche no solo estuvo marcada por la banda británica, sino que Richard Ashcroft, quien estuvo como telonero, regaló un momento de profunda emotividad al cantar “Bitter Sweet Symphony” de “The Verve”.

Ashcroft se apoderó del escenario antes de que aparecieran los hermanos Gallagher; fue en un punto cumbre de su presentación, cuando el cantante británico decidió conectar con la audiencia argentina: a través de su ídolo máximo, Diego Maradona.

La dedicatoria se produjo al anunciar uno de los temas más icónicos de su carrera; el cantante británico, en un gesto cargado de respeto y sintonía con el sentir local, dedicó la aclamada “Bittersweet Symphony” al Diez.

La mención y el homenaje explícito a Maradona, una figura que en Argentina es sinónimo de pasión, generó una reacción que fue instantánea y desbordante; el público respondió con total emoción, transformando el estadio en un coro ensordecedor de aprobación.

Durante todo el tema, la gente ovacionó al cantante por el gesto, demostrando la conexión inquebrantable que existe entre la cultura rock británica y los iconos argentinos.

