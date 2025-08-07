Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La China Suárez y Mauro Icardi generaron un fuerte revuelo en redes tras dar a conocer un paso significativo que consolida aún más el vínculo entre ambos; a través de una historia de Instagram, la actriz compartió una imagen acompañada por una frase contundente: “Hogar nuevo @mauroicardi. Oficialmente mudados”.

La publicación fue acompañada con la ubicación en Estambul, ciudad donde el futbolista se encuentra desde hace tiempo desarrollando su carrera profesional; la confirmación no demoró en volverse viral, ya que representa el inicio de una convivencia formal entre los dos.

En la imagen publicada, se observa un llavero con las iniciales “M” y “E”, haciendo alusión directa a Mauro y Eugenia, lo que terminó de sellar la noticia, pero, además, la postal incluyó un detalle que no pasó desapercibido: una pequeña figura de un león, animal que representa al jugador y que él mismo inmortalizó con un enorme tatuaje en su espalda; con ese gesto, la actriz pareció dar una señal de que el vínculo con Icardi ya no deja lugar a dudas.

El nuevo hogar no solo marcará una nueva etapa para la pareja, sino, también, un cambio logístico importante para su entorno familiar; Rufina, la hija que la ex Casi Ángeles que tuvo con Nicolás Cabré, se mudará con ellos a Turquía, lo cual implica una reorganización en la vida del actor, quien mantiene una activa relación con su hija.

A esto, se suman las visitas que La China suele coordinar con Benjamín Vicuña para que Amancio y Magnolia, sus otros hijos, puedan compartir tiempo con ella; por el lado de Mauro, también se abre la posibilidad de recibir en su nuevo domicilio a Francesca e Isabella, las hijas que tiene junto a Wanda Nara, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.

