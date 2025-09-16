Luego de las especulaciones y las historias de los menores aprendiendo otro idioma, Benjamín Vicuña habló sobre los rumores de que sus hijos con la China Suárez se mudarían a Turquía, donde la actriz reside con su nueva pareja, Mauro Icardi; en una nota con “Intrusos” (América TV), el actor chileno reconoció que “la situación le resulta muy difícil” y que “busca adaptarse a esta nueva realidad por el bienestar de Amancio y Magnolia”.

Vicuña confesó que se siente incómodo hablando de temas tan personales en público. “Me da como mucha incomodidad estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia”, indicó, y, sobre el rumor de la mudanza, aseguró que “fue una sorpresa” y que, a pesar de sus intentos de comunicarse, no sabe nada; en este marco, dijo: “No lo sé; realmente, no lo sé”.

A pesar de la situación, el actor se mostró sereno y aseguró que “no hay nada tan grave al respecto”. “Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá”, indicó.

El actor recordó que se mudó a Argentina para estar cerca de sus hijos y, esta nueva situación, lo hace “pensar mucho”; a pesar de que la noticia es “demasiado reciente”, Vicuña se muestra dispuesto a planificar su futuro para estar cerca de sus hijos.

Vicuña rompió el silencio sobre las declaraciones de la China Suárez

Benjamín quedó en el ojo de la tormenta gracias a los posteos de su expareja, la China Suárez, que reveló un lado poco conocido del actor, lo que abrió la puerta a otras teorías sobre su vida privada.

Al respecto, comentó: “Lo único que les pido es que, ojalá, podamos desactivar esto: tener que estar acá, ustedes haciendo guardia hace un montón… Yo tengo que seguir con mi vida, tengo que seguir con mi laburo, trabajar, seguir con mis obligaciones como papá; entonces, ojalá que lo entiendan y paremos esto”, le dijo Vicuña al programa “Puro show” (El Trece).

Cuando le preguntaron, específicamente, por las acusaciones de Suárez, a quien ya le revocó el permiso legal para sacar del país a los hijos de ambos, Magnolia y Amancio, el chileno ratificó: “No me puedo hacer cargo; la verdad, es que es muy triste. Es todo lo que puedo decir: que es muy triste”.

Antes de que pudiera retirarse del móvil, el actor reconoció la tonada de un periodista compatriota que le hizo volver a ponerse frente a las cámaras para hablar sobre el apoyo público de la madre de sus tres hijos mayores, Pampita, que fue su pareja durante una década y lo describió como “un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso”.

“No hay mucha vuelta más que darle, es una cosa de tiempo; en esta situación, a veces, se pone todo muy raro y es muy difícil hasta hablarlo, es una situación que no quiero”, señaló Vicuña, antes de convenir en que “es evidente qué es lo que duele”, con respecto al trato que le está dando una de sus exparejas con la que tiene hijos en común.

“Pero… Yo creo que hay una cosa de tiempo y, las cosas, se van a acomodar, de verdad”, cerró.

