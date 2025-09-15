Your browser doesn’t support HTML5 audio
El martes 9 de septiembre, Luis Ventura y Verónica Lozano hicieron un especial para revelar la ternas de los premios Martín Fierro 2025 que se emitirá por la pantalla de Telefe en las próximas semanas.
Aunque en estas galas algunos nombres de famosos son esperables, hay otros que sorprendieron, e, incluso, llevaron a debate; en este marco, en el programa “Corta por Lozano”, el presidente de “APTRA” fue cuestionado por sus colegas acerca de las termas.
Siendo miembro y votante de la Asociación, desde su experiencia en el tema, Laura Ubfal, indicó: “Me encanta que se hagan estos premios, pero yo que integro “APTRA”, cuando hay que votar entre tantos… Luisito, te voy a matar. ¿Cuándo vas a poner el rubro de programas de espectáculos?”, dijo, mientras Ventura escuchaba con atención.
A lo que el periodista,, automáticamente, le contestó: “En mi gestión no creo que pueda haber. No lo quiero, porque va a haber mucho lío de los socios. ¿Ustedes quieren que se peleen entre ellos?”. Fue entonces que, al escuchar al periodista, Pia Shaw ,interrumpió: “La mayoría de los socios forman parte de programas de espectáculos”.
“Y no tienen un buen criterio para poder armar una terna de esa características, se vota a él mismo”, sumó la columnista, a lo que Ubfal, indicó: “Yo jamás me voto y los programas en lo que participo pueden ser, pero… me parece que muchos pueden ser, ya que, hoy, hay tantos programas de espectáculos”.
A lo que Shaw, marcó: “El tema es que compiten los mismos periodistas, los que arman las ternas, los que van a votar… . No van a poder hacerlo”. Finalmente, se sumó al debate, y, cerró: “Para mí, es un despropósito que no hayan. Hasta en el noticiero hoy hacen espectáculo”.
Premios Martín Fierro 2025: todos los nominados
Reality
-Cantando 2024 – América
-Gran Hermano 2024 – Telefe
-Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Jurados
-Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe
-Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América
-Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece
Interés General
-La Noche de Mirtha – Eltrece
-Nara que ver – El Nueve
-Susana Giménez – Telefe
Noticiero Nocturno
-América Noticias – América
-Telefe Noticias – Telefe
-Telenoche – Eltrece
¿Cuándo y dónde se realizará el Martin Fierro 2025?
El evento se realizará el lunes 29 de septiembre y se será transmitido por la pantalla de Telefe; la entrega se hará en vivo desde el Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
Daniela Celis habló de Thiago Medina a la salida del hospital: “Quiero saber…”
Marianela Mirra está embarazada de José Alperovich, el exgobernador condenado por abuso: “Estoy esperando un bebé”
Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano
Daniela Celis reveló cómo se encuentra Thiago Medina: “Leve mejoría”
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario