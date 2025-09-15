Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El martes 9 de septiembre, Luis Ventura y Verónica Lozano hicieron un especial para revelar la ternas de los premios Martín Fierro 2025 que se emitirá por la pantalla de Telefe en las próximas semanas.

Aunque en estas galas algunos nombres de famosos son esperables, hay otros que sorprendieron, e, incluso, llevaron a debate; en este marco, en el programa “Corta por Lozano”, el presidente de “APTRA” fue cuestionado por sus colegas acerca de las termas.

Siendo miembro y votante de la Asociación, desde su experiencia en el tema, Laura Ubfal, indicó: “Me encanta que se hagan estos premios, pero yo que integro “APTRA”, cuando hay que votar entre tantos… Luisito, te voy a matar. ¿Cuándo vas a poner el rubro de programas de espectáculos?”, dijo, mientras Ventura escuchaba con atención.

A lo que el periodista,, automáticamente, le contestó: “En mi gestión no creo que pueda haber. No lo quiero, porque va a haber mucho lío de los socios. ¿Ustedes quieren que se peleen entre ellos?”. Fue entonces que, al escuchar al periodista, Pia Shaw ,interrumpió: “La mayoría de los socios forman parte de programas de espectáculos”.

“Y no tienen un buen criterio para poder armar una terna de esa características, se vota a él mismo”, sumó la columnista, a lo que Ubfal, indicó: “Yo jamás me voto y los programas en lo que participo pueden ser, pero… me parece que muchos pueden ser, ya que, hoy, hay tantos programas de espectáculos”.

A lo que Shaw, marcó: “El tema es que compiten los mismos periodistas, los que arman las ternas, los que van a votar… . No van a poder hacerlo”. Finalmente, se sumó al debate, y, cerró: “Para mí, es un despropósito que no hayan. Hasta en el noticiero hoy hacen espectáculo”.

Premios Martín Fierro 2025: todos los nominados

Reality

-Cantando 2024 – América

-Gran Hermano 2024 – Telefe

-Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

-Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe

-Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América

-Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece

Interés General

-La Noche de Mirtha – Eltrece

-Nara que ver – El Nueve

-Susana Giménez – Telefe

Noticiero Nocturno

-América Noticias – América

-Telefe Noticias – Telefe

-Telenoche – Eltrece

Labor periodística femenina -Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece -Soledad Larghi – América Noticias – América -Romina Manguel – Opinión pública- El Nueve- -Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe Labor periodística masculina -Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe -Nelson Castro – Telenoche – Eltrece -Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve Ficción -El Encargado – Eltrece -El Método – El Nueve -Iosi, el espía arrepentido – Eltrece Magazine -A la Barbarossa – Telefe -Cortá por Lozano – Telefe -DDM – América- -Mañanísima – Eltrece Big Show -Bake Off Famosos – Telefe -La noche perfecta – Eltrece -Noche al Dente – América Labor en conducción femenina -Pamela David – Desayuno americano – América -Mariana Fabbiani – DDM – América -Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe -Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe -Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe -Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece Labor en conducción masculina -Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece -Iván de Pineda – Escape perfecto/ Iván de viaje – Telefe -Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe -Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece Panelista -Luis Bremer – A la tarde – América -Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve -David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve -Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe Entretenimiento -¡Ahora Caigo! – Eltrece -Escape perfecto – Telefe -Los 8 escalones – Eltrece Cronista / Movilero -Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe -Cecilia Insinga – Arriba Argentinos /Mediodía Noticias – Eltrece -Oliver Quiroz – A la tarde – América -Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe Humorístico -Bendita – El Nueve -Pares de comedia – NET -Pasó en América – América Actor protagonista de ficción -Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece -Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece -Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece Actriz protagonista de ficción -Isabel Macedo – Margarita – Telefe -Natalia Oreiro – Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido – Eltrece -Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece Periodístico -A la tarde – América -GPS – América -LAM – América Producción Integral -Bake Off Famosos – Telefe -Survivor, Expedición Robinson – Telefe -Telenueve Central – El Nueve Gastronomía -Ariel en su salsa – Telefe -Comer para creer – América -Qué mañana! – El Nueve Revelación -Lola Abraldes – Margarita – Telefe -Mora Bianchi – Margarita – Telefe -Ramiro "Toti" Spangenberg – Margarita – Telefe Labor humorística -Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – Televisión Pública -Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece -Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe Musical -La Peña de Morfi – Telefe -Pasión de Sábado – América -Planeta 9 – El Nueve Noticiero diurno -Arriba argentinos – Eltrece -El Noticiero de la Gente – Telefe -Telenueve al Mediodía – El Nueve Deportivo -Carburando – Eltrece -Conmebol Libertadores – Telefe -Copa América – Telefe -Juegos Olímpicos París 2024 – Televisión Pública Branded Content -El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe -Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe -Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe Aviso publicitario -Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut -Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América -Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis -Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla Actriz de reparto -Julia Calvo – Margarita – Telefe -Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece -Verónica Llinás – El fin del amor – Eltrece Actor de reparto -Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece -Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece -Rafael Ferro – Margarita – Telefe Cultural / educativo -Argentina de Película – América -Proyecto Tierras – Telefe- -Tecno Tendencias – América Autor / Guionista -Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece -Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita, Telefe -Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado – eltrece Viajes / turismo -Iván de viaje – Telefe -Resto del mundo – Eltrece -Tenés que ir – El Nueve Programa de Servicio -Adn buena salud – Televisión Pública -BA Emergencias – El Nueve -Intelexis Mujer – NET Director -Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe -Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece -Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece Director de No Ficción -Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América -Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe -Ramiro Vicente – Telefe Noticias, Telefe -Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe

¿Cuándo y dónde se realizará el Martin Fierro 2025?

El evento se realizará el lunes 29 de septiembre y se será transmitido por la pantalla de Telefe; la entrega se hará en vivo desde el Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro.

