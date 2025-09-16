Nacho Castañares Puente, exjugador de Gran Hermano (Telefe), se tomó un momento al inicio del streaming “Fuera de Joda” para hablar sobre el delicado estado de salud de su amigo y excompañero del reality, Thiago Medina, quien se encuentra internado tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado viernes; Nacho destacó la importancia de usar su programa como una plataforma para pedir apoyo a sus seguidores debido al estado crítico del, también, influencer.

Castañares dio detalles sobre el estado de salud de Thiago, asegurando que “está ahí internado desde el viernes a la noche”; a pesar de que la situación sigue siendo delicada, Nacho trajo un mensaje de esperanza: “Por suerte, está estable y se encuentra recibiendo todos los controles gracias a los médicos del hospital y toda la atención necesaria que un accidente así conlleva”.

Un pedido de oración y agradecimiento por el apoyo a Thiago Medina

Además, el influencer destacó el gran apoyo que Medina está recibiendo de su familia y amigos y agradeció la labor del personal médico, que está haciendo un trabajo “impecable”, incluso, con la desesperación que este tipo de casos generan; en este marco, el streamer se unió al pedido de la familia de Thiago y sus amigos de “seguir la cadena de oración para Thiaguito”, pidiendo a todos los que puedan que recen, envíen buenas vibras o hagan lo que consideren necesario para ayudar a su amigo.

Con un tono de esperanza, Nacho, compartió: “Está un poquito mejor; la verdad, que todos los días los partes son un poquito más animadores, pero va a ser algo largo, porque fue un accidente grande”. Aún así, durante sus explicaciones, no reveló cómo fue el accidente; finalmente, cerró su mensaje agradeciendo al hospital que “está haciendo todo lo posible para que Thiaguito esté cada día mejor” para, así, volver con sus hijas, Laia y Aimé.

