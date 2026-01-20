Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani es el escándalo del verano y parece no tener fin; luego del cruce con Sabrina Rojas y de la palabra de su pareja, el actor salió a hablar para hacerse cargo de la situación; según contó la periodista de C5N, Pía Shaw, en “A la Barbarossa” (Telefe), él le reconoció que se “mandó una gran cagada” y que “perdió al amor de su vida”.

“Él no quiere hablar públicamente, pero estaba arrepentidísimo por todo lo que viene pasando. Interpreto que, obviamente, no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana. Es muy difícil la situación”, indicó Shaw.

Sin embargo, Siciliani había asegurado que todavía está en pareja con el actor, aunque se encargó de aclarar que no quería hablar de su vida privada. “No es un tema mío; no es un tema que yo expuse. Nunca hablo de mi intimidad, jamás, ni en mis redes. Ni de la intimidad de nadie, menos de otros”, lanzó, picante.

Antes de esta charla con Pía, Castro había tenido un fuerte cruce con Celina Hernández de América TV. “Mi vida está destrozada. Me importa más mi vida que tu laburo”, le reclamó, ante la insistencia de la comunicadora para tener alguna declaración.

Quién es Sarah Borrell, la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Borrell tiene 28 años y es de nacionalidad danesa, aunque se encuentra en Madrid desde agosto de 2025; en su cuenta de Instagram, indica que es bailarina, actriz y profesora de danés y español, mientras que, también, publicó varias fotos y videos de sus trabajos.

“Días de rodaje, baile, actuación, amigos, familia y más”, manifestó en una de sus publicaciones, en la que se la observa en un set de rodaje. “El baile siempre me hace crecer y, aún más, cuando estoy rodeada de gente inspiradora”, señaló en otro posteo.

En el programa de televisión “Puro Show” (El Trece), revelaron que el actor habría tenido un acercamiento con la actriz cuando viajó solo a España para presentar la obra “Sansón de las Islas” en el Festival de la Hispanidad, en agosto de 2025.

