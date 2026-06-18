La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como “Gaspi”, generó una profunda conmoción en el mundo del streaming; el creador de contenido perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en el barrio carioca de Recreio dos Bandeirantes, donde, dos helicópteros, colisionaron y provocaron la muerte de seis personas.

En este marco, las redes se llenaron de mensajes de despedida para el streamer; entre quienes se pronunciaron estuvo Juli Savioli, su expareja, que decidió expresar, públicamente, su tristeza por la noticia; sin embargo, su publicación dio lugar a numerosos cuestionamientos por parte de usuarios que pusieron en duda sus sentimientos y la manera en que eligió atravesar el duelo.

Frente a esa situación, la influencer utilizó su cuenta de TikTok para responder a las críticas; allí, expresó su desconcierto ante los comentarios que recibió y cuestionó que se juzgue el dolor ajeno.

“Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado, cómo opinan, cómo critican el dolor de una persona”, comenzó diciendo en su descargo.

Además, remarcó que, gran parte de las opiniones que circulan sobre ella, parten de una imagen parcial construida a través de las redes y de algunas entrevistas que brindó a lo largo de los años. “La gente no se puede basar en entrevistas, menos en entrevistas humorísticas o no… Lo que uno muestra en las redes sociales, por favor, es el 2% de la vida de uno”, indicó.

Durante el video, también habló sobre el vínculo que mantuvo con Gaspi y explicó el impacto que tuvo en su vida. “Es un momento de duelo y cada uno duela a su forma, porque me marcó la vida”, aseveró.

Sin profundizar en detalles de la relación, reconoció que atravesaron distintas etapas y defendió su decisión de preservar ciertos aspectos de la historia que compartieron. “Obviamente, todo lo que es intenso tiene sus partes malas y buenas, pero yo nunca me voy a poner a hablar de lo bueno, porque si yo escupo algo bueno acá, te lo transforman en mierda”, destacó.

Por otra parte, Juli dejó en claro que no piensa alejarse de las redes pese a las críticas recibidas. “Para anticiparme al odio, porque sé que es lo que más hay, te pase lo que te pase, algo bueno, algo malo, yo voy a tener que seguir creando, ya que es lo que a mí me mantiene conectado con ustedes”, aseguró.

Hacia el final de su mensaje, aprovechó para hacer una reflexión sobre los vínculos humanos y la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. “Abracen su vida, abrácense, pregúntense cómo están, pregúntenle al resto cómo está, hablen, charlen, porque se está perdiendo todo lo humano; no se llenen tanto de chismes… Todo vida de otro, vida de otro. ¿Qué te estás dando? ¿Qué le estás dando al otro? Sean conscientes, practiquen la conciencia, entiendan que ayudando se ayudan ustedes”, comentó.

Antes de cerrar, dedicó unas palabras a los seres queridos del streamer fallecido. “Solamente les quiero desear todo el amor y todo el apoyo a la familia y a los amigos más cercanos”, sentenció.

El video estuvo acompañado por una serie de mensajes escritos sobre fondo negro; en uno de ellos, la influencer profundizó su postura sobre la exposición en internet, y, escribió: “Hay mucha gente que se aprovecha de la ingenuidad y credibilidad del espectador; las redes están manipuladas… Acordate, no podés conocer a nadie a través de las redes. Conozcan y ayuden a las personas que tienen cerca. Vivan y háganse cargo de su existencia para que ustedes se sientan mejor”.

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