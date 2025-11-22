Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La cantante y actriz Ángela Torres compartió, con enorme entusiasmo, imágenes de su estadía en Nueva York, donde posó frente a la enorme pantalla del Times Square en la que aparece su rostro en una publicidad de Spotify; en plena etapa de crecimiento dentro de la escena musical, la intérprete optó por celebrar, públicamente, este paso que consolida el momento que atraviesa.

La artista argentina venía de anunciar que será telonera de Shakira en Vélez y utilizó sus redes para manifestar la satisfacción que le genera continuar sumando desafíos que marcan avances concretos en su carrera; la nieta de Lolita Torres viajó a Estados Unidos y aprovechó su paso por Manhattan para darse el gusto de verse proyectada en una de las más reconocidas pantallas de la ciudad.

La presencia de Ángela forma parte de la iniciativa EQUAL de Spotify, una propuesta que apunta a apoyar la producción de artistas femeninas en distintas partes del mundo; en este caso, fue distinguida como cantante emergente destacada a nivel internacional. “Qué locura; Spotify, gracias”, escribió la sobrina de Diego Torres al publicar varias fotos en su cuenta de Instagram.

En las imágenes, se la observa bastante más abrigada que en la foto promocional de su primer álbum “No me olvides”, luciendo un tapado de piel; la publicación se volvió viral al instante, generando cientos de mensajes de cariño de sus fans.

También, llegaron saludos de varias figuras: Emilia Mernes acompañó el logro con un emoji de corazón y admiración; su compañera de Luzu TV, Momi Giardina, se preguntó: “¿Y esa belleza enorme?”; Nico Occhiato se sumó a las felicitaciones y le dedicó un mensaje afectuoso: “¡Qué grosa! Qué hermoso esto que te está pasando, Angelita; te lo mereces, porque sos una distinta y venís hace mucho tiempo preparándote para este momento”.

