Netflix vuelve a enfocarse en el cine argentino con Miss Carbón, la nueva película dirigida por Agustina Macri, que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año. La producción desembarcará en la plataforma el viernes 19 de diciembre, tras su estreno mundial en salas españolas el pasado 13 de junio.

El largometraje está escrito por la santacruceña Erika Halvorsen y Mara Pescio, dos figuras destacadas de la narrativa audiovisual contemporánea. Ambas reconstruyeron la vida de Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer minera de la Patagonia Argentina, cuya historia real impulsa el corazón del film.

Un rodaje que unió el País Vasco y la Patagonia

Miss Carbón se filmó durante seis semanas en escenarios que reflejan la identidad de la historia. El equipo rodó en el País Vasco —principalmente en Álava y Vizcaya— y en la Patagonia Argentina, con secuencias grabadas en Río Turbio, localidad santacruceña emblemática por su vínculo con la minería del carbón.

Este cruce de geografías aporta al largometraje un carácter visual único, combinando la fuerza del paisaje vasco con la atmósfera profunda y emocional del sur argentino.

Agustina Macri, directora y Lux Pascal, protagonista de “Miss Carbón”.

De qué trata Miss Carbón, la nueva película argentina de Netflix

La narración sigue el camino de Carla Antonella Rodríguez, conocida como “Carlita”, quien desafió décadas de tradición y supersticiones que prohibían el ingreso de mujeres a las minas por considerarlas “de mala suerte”. Su lucha por ocupar un lugar bajo tierra —sumada a su afirmación como mujer trans en un entorno conservador— construye la columna emocional del relato.

La protagonista está interpretada por Lux Pascal, quien ofrece una actuación cargada de sensibilidad y determinación. El elenco se completa con Laura Grandinetti, Romina Escobar y la participación especial de Paco León.

Lux Pascal ocupa el rol protagónico en “Miss Carbón”.

Identidad, prejuicios y una transformación colectiva

El film aborda dos batallas centrales: la búsqueda de Carlita por cumplir su sueño laboral en un ambiente históricamente cerrado y la afirmación de su identidad de género en un entorno adverso. Agustina Macri propone una narración íntima pero con fuerte anclaje social, mostrando cómo las decisiones personales pueden generar cambios profundos en toda una comunidad.

Miss Carbón se presenta como un retrato honesto y esperanzador sobre la igualdad, la lucha por los derechos y la capacidad de persistir aun frente a los prejuicios más arraigados.

Lux Pascal y Paco León (en un pequeño papel), en ‘Miss Carbón’, de Agustina Macri

Una coproducción con mirada internacional

Como coproducción argentino-española, el film integra sensibilidad local y proyección global. El cruce de culturas, paisajes y tradiciones aporta una profundidad singular al relato, que busca trascender fronteras y conectar con audiencias de distintos países.

Luego de su estreno mundial en España el 13 de junio, Miss Carbón iniciará una nueva etapa con su llegada a Netflix el 19 de diciembre, donde podrá alcanzar una audiencia global.

Miss Carbón tuvo su estreno mundial en el mes de junio en España.

Un estreno que promete conmover al público

Con un elenco sólido, una historia basada en hechos reales y una puesta en escena que une dos geografías poderosas, Miss Carbón se posiciona como una de las producciones más destacadas del año. Agustina Macri, junto a Halvorsen y Pescio, ofrece un relato cargado de emoción, identidad y transformación social.

La película no solo rescata la vida de una pionera, sino que también invita a reflexionar sobre la igualdad, la identidad y la posibilidad de cambiar el propio destino.

El filme protagonizado por Lux Pascal llega a los cines argentinos en septiembre.

