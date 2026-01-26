Lola Índigo fue una de las grandes invitadas internacionales al programa de stream de “Tres en una” (La casa), en su edición especial de verano en Pinamar; la cantante española se mostró distendida y visiblemente feliz de compartir el espacio con los conductores y el público argentino, en una charla atravesada por la música, el cariño y la complicidad.

Durante la transmisión, la artista recibió una camiseta de la Selección Argentina, un gesto que la tomó por sorpresa y la emocionó; con una sonrisa, Lola agradeció el regalo, dejando, en evidencia, el cariño que tiene por el país.

A lo largo de la nota, la intérprete habló de su presente artístico, del vínculo especial que siente con el público argentino y del entusiasmo que le genera cada visita o participación en proyectos locales; la buena onda fue constante y quedó reflejada en el ida y vuelta con Lizardo Ponce y toda la mesa que acompañaba.

La visita Índigo a “La Casa” reafirmó, una vez más, la conexión que mantiene con Argentina; entre risas, emoción y un regalo cargado de identidad futbolera, la cantante vivió un momento especial que dejó, en claro, que el cariño es mutuo y que su relación con el público local sigue creciendo.

El inesperado pedido de disculpas de Marcela Tauro a Marixa Balli: “Fui una maleducada”

El mensaje de Fito Paéz a Sofía Gala que despertó rumores de romance: “Te amo”

Daniela Celis rompió en llanto al hablar de la maternidad, la culpa y su cuerpo: “No me siento cómoda”

La Justicia española archivó la causa contra Julio Iglesias por denuncias de abuso sexual

