Sin dudas, una de las concursantes más polémicas de la nueva edición de Gran Hermano es Juliana “Furia” Scaglione y, aunque no se sabe mucho acerca de su vida privada, recientemente, se animó a contarle un pedazo de su historia a su “hermanita” Rosina Beltrán. Cabe destacar que, en las últimas horas, la periodista Pía Shaw estuvo en el programa “A la Barbarossa” (Telefe), conducido por Gerogina Barbarossa, y dio información sobre la familia de la participante del reality, pero esta data no la saben adentro, ya que Juliana, hasta el momento, no contó nada.

¿Qué dijo Pía Shaw sobre la familia de “Furia” de Gran Hermano?

Pía, comenzó diciendo: “Hace 7 años, su mamá murió de cáncer”

Luego, expresó: “A partir del fallecimiento de su madre, el padre tuvo un cuadro muy complicado de salud mental y físico. Por lo tanto, ella se tuvo que hacer cargo. El hombre murió hace, aproximadamente, un año”

Para concluir, contó cómo es la relación que tiene con sus hermanos: “Esto generó un conflicto. Tiene 4 y solo se habla con 2”.

La confesión de Juliana de Gran Hermano a Rosina sobre su familia

Las dos se encontraba conversando en el patio de la casa y Beltrán se refirió a la personalidad de Scaglione. “Como que te pones una coraza y tenés mucho dolor adentro. Capaz, te pasaron muchas cosas en la vida y tu manera de canalizarlo es por ese lado”.

Ante estos dichos, Juliana estuvo de acuerdo y reveló: “Viví con una familia muy grande. Todos se peleaban y si estallaba algo era a los gritos”.

Y, agregó: “Entonces, para mí es normal algunas cosas que para otros no lo son. Fueron criados con más amor. Ustedes son re amorosos, o sea, tienen contacto físico. Para que yo te abrace tiene que pasar un tiempo”.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo quedó la placa final?

Se realizó la segunda gala de nominación y los “hermanitos” ya votaron. En esta ocasión, la placa quedó conformada por: Juliana “Furia” Scaglione, Carla De Stefano, Axel Klekaylo y Catalina Gorostidi pero, Martín Ku, al haber quedado como “líder de la semana”, tuvo la posibilidad de salvar a uno para que siga dentro de la competencia y poner a otro de los jugadores en su lugar. Una vez que dijo a quién iba a elegir, GH anunció que “anuló su decisión”. Por lo tanto, hubo un cambio de reglas y en vez de sacar a alguien nominó a otro de sus compañeros. A raíz de esto, terminaron quedando 5 y no 4.

Gran Hermano: ¿A quién quiso salvar Martín Ku y por qué Gran Hermano impugnó su decisión?

Martín dijo que “iba a salvar a Axel“, pero el dueño de la casa rechazó su propuesta.

Esto se debe a que su salvación fue cantada, es decir, no mantuvo en secreto que iba a ayudar a Klelaylo. Entonces, GH impugnó la salvación y el joven permaneció en placa. Gracias a este suceso, Ku tuvo que nominar a otra persona y terminaron quedando 5 concursantes y no 4.

¿Cómo quedó la placa final en Gran Hermano?

Los nominados, son: Juliana “Furia” Scaglione, Carla De Stefano, Axel Klekaylo, Catalina Gorostidi y se sumó Agostina Spinelli.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que se vaya. También, escaneando el código que se encuentra arriba y otra forma es ingresando a la página del programa: https://ghargentina.com.ar/

¿Cuándo se hará la gala de eliminación de Gran Hermano?

Las expulsiones se anuncian los domingos, pero, como están por llegar las fiestas, la producción hizo un cambio con respecto a las próximas galas.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo continuará la competencia?

Tomaron la decisión de posponer las últimas dos galas, ya que los domingos que le siguen caen 24 y 31.

Por lo tanto, el programa que se que tendría que emitir el domingo 24 se pasará para el lunes 25 y el del 31 quedó para el 1 de enero.

De todas formas, el reality continuará con la dinámica de siempre: la prueba del líder seguirá siendo los martes, los miércoles se harán las nominaciones y el jueves será la salvación.

