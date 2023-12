Hace pocas semanas, comenzó una nueva emisión de Gran Hermano (Telefe) y los jugadores ya dan de qué hablar. En una de las emisiones, Isabel De Negri había confesado que “le gustaba su compañera Agostina Spinelli“. Ahora, la concursante volvió a hacerse viral por una polémica revelación que hizo. Esta, involucra a un hombre y a su hija.

Los polémicos dichos de Isabel de Negri de Gran Hermano

Isabel, expresó: “Hace unos cuantos años, en La Plata, mi hija me dijo: ‘qué bueno que está el flaco este’, trabajaba en un negocio”.

Ante esto, aseguró: “Nunca le dio pelota a mi hija y cuando fui yo me tiró los galgos”.

Pero, eso no fue todo, sino que confesó: “A mí me gustó mucho. Tuvimos una relación medio larga y se lo dije a mi hija”. De este suceso no se sabe más, ya que la producción cortó la transmisión.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo quedó la placa final?

Se realizó la segunda gala de nominación y los “hermanitos” ya votaron. En esta ocasión, la placa quedó conformada por: Juliana “Furia” Scaglione, Carla De Stefano, Axel Klekaylo y Catalina Gorostidi pero, Martín Ku, al haber quedado como “líder de la semana”, tuvo la posibilidad de salvar a uno para que siga dentro de la competencia y poner a otro de los jugadores en su lugar. Una vez que dijo a quién iba a elegir, GH anunció que “anuló su decisión”. Por lo tanto, hubo un cambio de reglas y en vez de sacar a alguien nominó a otro de sus compañeros. A raíz de esto, terminaron quedando 5 y no 4.

Gran Hermano: ¿A quién quiso salvar Martín Ku y por qué Gran Hermano impugnó su decisión?

Martín dijo que “iba a salvar a Axel“, pero el dueño de la casa rechazó su propuesta.

Esto se debe a que su salvación fue cantada, es decir, no mantuvo en secreto que iba a ayudar a Klelaylo. Entonces, GH impugnó la salvación y el joven permaneció en placa. Gracias a este suceso, Ku tuvo que nominar a otra persona y terminaron quedando 5 concursantes y no 4.

¿Cómo quedó la placa final en Gran Hermano?

Los nominados, son: Juliana “Furia” Scaglione, Carla De Stefano, Axel Klekaylo, Catalina Gorostidi y se sumó Agostina Spinelli.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que se vaya. También, escaneando el código que se encuentra arriba y otra forma es ingresando a la página del programa: https://ghargentina.com.ar/

¿Cuándo se hará la gala de eliminación de Gran Hermano?

Las expulsiones se anuncian los domingos, pero, como están por llegar las fiestas, la producción hizo un cambio con respecto a las próximas galas.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo continuará la competencia?

Tomaron la decisión de posponer las últimas dos galas, ya que los domingos que le siguen caen 24 y 31.

Por lo tanto, el programa que se que tendría que emitir el domingo 24 se pasará para el lunes 25 y el del 31 quedó para el 1 de enero.

De todas formas, el reality continuará con la dinámica de siempre: la prueba del líder seguirá siendo los martes, los miércoles se harán las nominaciones y el jueves será la salvación.

Leé más notas de La Opinión Austral