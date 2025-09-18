Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano (Telefe), permanece internado en terapia intensiva, su familia lo acompaña en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega; sin embargo, un episodio relacionado con Brisa, su hermana melliza, generó la preocupación de los seguidores.

Las novedades sobre el estado de salud de Thiago están a cargo de sus familiares más cercanos, entre ellos, Daniela Celis, su expareja, Camila, su hermana mayor, y Brisa, melliza del ex GH; todos ellos se acercan, diariamente, al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno para poder acompañar al joven.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que Brisa se descompensó cuando estaba en el hospital, tras recibir una actualización de su hermano; esta situación generó preocupación, porque la joven se encuentra cursando un embarazo.

En este marco, sus seguidores se preocuparon por el estado de salud de Brisa y, horas después, su hermana Camila subió en redes un video para mostrar cómo se encontraba la joven y traer tranquilidad. “La embarazada quería comer algo dulce”, se escucha decir a Camila, mientras enfoca a su hermana sonriendo.

En tal sentido, expuso que “tenemos a alguien que nos cocinó, lo hizo”, al mismo tiempo que enfocó a Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, y el plato con un postre sobre la mesa; de esta manera, demostró que Brisa se encontraba bien de salud.

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, dieron detalles del auto involucrado en el choque

Thiago Medina sigue en estado crítico y “con pronóstico reservado”, después de que chocó con su moto con un auto que no estaría habilitado para el traslado de pasajeros.

Este martes, comenzaron las pericias al vehículo siniestrado en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno; el conductor trabajaría en una app de movilidad y entrega, según trascendió.

La panelista Ximena Capristo reveló en “SQP” (América TV), que el Chevrolet Corsa gris ya tenía un accidente previo. “A mí me cuentan que tenía un choque previo este auto”, dijo. El conductor, del día del choque, era José Fernando Córdoba de 40 años.

Ante esto, añadió: “La situación real es que el Corsa era un auto de remis, de aplicación, y que no estaba autorizado; iba con una pasajera atrás; supuestamente, iba a la Iglesia evangélica de la esquina y, por eso, dobló, aunque está prohibida esa maniobra”.

El exjugador de Gran Hermano sigue internado en el Hospital Mariano y Luciano de La Vega, en terapia intensiva, luego de la colisión; en el caso interviene la UFI número 1 de Moreno, a cargo del doctor Santiago Oporto.

Leé más notas de La Opinión Austral