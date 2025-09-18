Luego de que Agustín Franzoni reveló en el programa de streaming “Circuito cerrado” que tiene guardados videos íntimos de su ex, Flor Jazmín Peña, la influencer rompió el silencio y se quebró tras hablar de la situación.

En medio de un juego de preguntas y respuestas en su programa, Franzoni fue consultado, por una compañera, si conservaba fotos íntimas de alguna expareja; su respuesta desató un verdadero escándalo.

“Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pedo; en un par de años, capaz, que salen fortuna. ¿Por qué los tenés que borrar?”, lanzó, entre risas.

Las palabras del influencer, que parecieron tener un tono extorsivo al insinuar que podría comercializar material íntimo sin consentimiento, fueron rápidamente cuestionadas en redes; figuras como Chopa y Manu Viale, que compartían la transmisión, también recibieron críticas por no frenar la situación.

El repudio se extendió a otros medios digitales y la “cancelación” de Franzoni fue inmediata.

Cabe destacar que, este tipo de conductas, pueden constituir un delito: amenazar o intimidar con difundir material sexual de una persona sin su consentimiento está penado con prisión de dos a cuatro años, además de la inhabilitación correspondiente, según el artículo 36 del Código Penal.

La respuesta de Flor Jazmín a Agus Franzoni tras sus polémicos dichos

Tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni, Flor cruzó al panelista de “La Casa Streaming” y relató la angustia que vive luego de que el influecer asegurara guardar fotos íntimas de sus exparejas.

“¿Cómo tomaste lo que sucedió y cómo estás? Sabemos que habló Nico y fue crítico con la situación; queremos saber, particularmente, vos cómo lo has tomado”, comenzó preguntando un cronista de “Puro Show” (eltrece) al interceptar a Peña; en un intento por elaborar una respuesta y, por manejar sus emociones, la joven alcanzó a decir: “No me quiero poner así, pero…”; acto seguido, la angustia la superó y debió tomarse unos segundos para respirar.

Luego, ya más tranquila, Florencia retomó su descargo.“Pero, sí, decirte que, como cualquier mujer que estaría en una situación así, me siento muy vulnerada. Me parece que es algo super íntimo. No puedo creer eso, salir del laburo y tener cámaras para responder algo que dijo otra persona respecto a un momento pasado y a lo que correspondía nuestra intimidad… Hoy, me mandó un mensaje mi mamá porque le llegó esto. Me parece una locura tener que hablar de esto. Vayan a preguntarle a él qué se le cruza por la cabeza para decir las cosas que dijo”, indicó, indignada.

Fue entonces cuando, teniendo en cuenta las versiones que circulaban, un periodista le preguntó: “¿Vas a iniciar acciones legales con Agustín?”. Tras unos instantes de duda, Peña, expresó: “Yo estoy un poco en shock, porque entiendo un montón de cosas que pudieron ser incómodas y cosas que se dicen desde el dolor, pero creo que, en esta oportunidad, cruzó una línea, pero, al mismo tiempo, no deja de ser una persona con la que yo compartí muchas cosas; entonces, no me deja de sorprender las cosas que dice; por una parte, como que confías en la integridad de la otra persona, porque compartió un montón de tiempo, pero, por la otra, hace chistes que me parece que no puede ser un chiste”, lanzó, agustiada.

Al escuchar que la influencer hacía referencia al pedido de disculpas público que había hecho Franzoni, el cronista, le consultó: “¿Le creíste a él en el descargo que hizo? Que, de hecho, utilizó la palabra “chiste” como cinco veces; lejos de responder por “sí” o por “no”, la novia de Nicolás Occhiato, aseguró: “Siento que, si yo respondo, genero y agrando más una situación, pero me parece que lo que dijo tiene que ver con un hate o con una repercusión que puede recibir a partir de lo que él dijo y no con unas disculpas sinceras, ni con algo que sea verdad. Creo que las disculpas son para mí, porque me incomoda a mí, porque está hablando de nuestra intimidad”.

En este marco, los periodistas le consultaron si había hablado con Franzoni y, si este, le había pedido disculpas de manera privada; sin embargo, Peña respondió de forma negativa y confesó su sorpresa por los dichos del influencer. “Me sorprende bastante… Él no era así cuando estaba conmigo”, manifestó.

Con la idea de conocer más detalles de la polémica, un movilero, le preguntó: “Yanina Latorre dio detalles que él te habría sacado fotos sin tu consentimiento mientras dormías. ¿Esto es cierto?”. Nuevamente, la influencer respondió de forma negativa.“No, eso que se mostró era una historia pasada con un pel…, pero ahí no estaba hablando de él”, confesó.

Durante su descargo, Jazmín Peña también se refirió a la nula reacción de los compañeros de Franzoni luego de que este hiciera sus polémicos dichos.“¿Cómo no lo voy a tomar personal? Si, aparte, pusieron la cortina del programa en el que trabajo. Creo que se dio a entender y dejaron bastante claro de qué estaban hablando; sí, me asombra de las chicas que también se rían y que nadie se dé cuenta de la gravedad de lo que dijo”, cerró.

