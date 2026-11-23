ANTES DE QUE SE CAIGA EL PROYECTO

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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó al Senado de la Nación que apruebe el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que permanece sin tratamiento desde hace dos años en la Cámara alta. En una carta abierta dirigida a los legisladores, advirtió que la iniciativa está a pocos días de perder estado parlamentario y sostuvo que la falta de una respuesta también tiene consecuencias sobre la vida de niños, adolescentes y jóvenes.

“Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, expresaron los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Episcopado, en un documento difundido este lunes 23 de noviembre.

El pronunciamiento lleva las firmas de Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

El reclamo de la Iglesia a los senadores

En la carta, titulada “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, la Iglesia retomó palabras pronunciadas por el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina, en su primer mensaje en el Palacio Libertad. “Esta profunda reflexión nos invita a reconocer la fragilidad de la vida y nuestra responsabilidad de cuidarla y defender su dignidad, especialmente cuando se encuentra amenazada”, señalaron.

A partir de ese mensaje, los representantes de la Iglesia plantearon que el presente y el futuro de los jóvenes requieren decisiones que trasciendan las circunstancias políticas y prioricen el bien común.

En ese sentido, advirtieron sobre las consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en niños, adolescentes y jóvenes. “Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran”, describieron.

También alertaron sobre los casos más graves, en los que aparecen situaciones de desesperación y riesgo de suicidio.

El Papa León XIV, JOrge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires; y Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, durante la visita al país.

“Como Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, nos dirigimos a ustedes ante una situación que exige una respuesta urgente”, expresaron, al señalar que el proyecto aprobado por Diputados hace dos años todavía no recibió tratamiento en el Senado.

La CEA pidió que la Cámara alta asuma su responsabilidad y avance con la aprobación de la iniciativa. “La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, remarcaron.

Además, sostuvieron que la protección de niños, adolescentes y jóvenes no puede quedar sujeta a dilaciones legislativas y reclamaron que los representantes hagan pública su posición frente a la problemática.

“La gravedad de lo que está en juego no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta”, indicaron.

El Senado convocó a un plenario para tratar la Ley de Ludopatía

El pronunciamiento de la Iglesia se conoció en la antesala del plenario de las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales del Senado, convocado para el miércoles 25 de noviembre a las 10.

El encuentro tendrá en agenda 14 expedientes vinculados con la prevención de la ludopatía y la regulación de las apuestas online. Entre ellos se encuentra el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024.

La convocatoria se produjo luego de que el oficialismo aceptara avanzar con el tratamiento en comisiones, tras frenar un intento de debatir la iniciativa sobre tablas durante la sesión del 19 de noviembre.

En aquella oportunidad, el bloque Justicialista había impulsado su tratamiento inmediato, pero no consiguió los dos tercios necesarios para habilitar la discusión. Finalmente, se acordó una preferencia para debatirlo el 26 de noviembre, con o sin dictamen.

El senador José Mayans cuestionó las demoras y advirtió sobre el vencimiento del proyecto: “Esto se cae el 30, dejen de buscar excusas”. Por su parte, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había anticipado que impulsaría el debate en comisión y manifestó públicamente su preocupación por las apuestas entre menores de edad.

Qué establece el proyecto aprobado por Diputados

La iniciativa que cuenta con media sanción establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas online. Entre sus principales disposiciones, prohíbe la difusión de estas actividades en plataformas digitales, redes sociales, medios gráficos, radiales y televisivos, además de la publicidad en indumentaria deportiva y espectáculos masivos.

El texto también contempla mecanismos de control para impedir el acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas y establece requisitos de verificación de identidad y edad.

En materia de sanciones, prevé penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción correspondiente.

La propuesta fue aprobada en Diputados en noviembre de 2024, pero su tratamiento quedó paralizado en el Senado. Si no se convierte en ley antes del 30 de noviembre, perderá estado parlamentario, salvo que el Poder Ejecutivo la incluya en una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias.

El proyecto del Gobierno y las diferencias con la media sanción

La discusión también está atravesada por una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en mayo de 2026, que pone el foco principalmente en combatir las plataformas de apuestas ilegales.

Una de las principales diferencias entre ambos textos está en la publicidad: mientras el proyecto aprobado por Diputados establece una prohibición amplia, la propuesta del Gobierno permite la difusión de plataformas autorizadas, con restricciones sobre los contenidos y los destinatarios.

También difieren en los mecanismos de verificación de identidad. La iniciativa de Diputados exige controles biométricos mediante el sistema del RENAPER, mientras que el texto del Ejecutivo delega en los operadores la implementación de herramientas tecnológicas para verificar la edad de los usuarios.

En agosto, el Gobierno incorporó además la prevención y el tratamiento de la ludopatía entre las responsabilidades del Ministerio de Salud, a través de una modificación de la Ley de Ministerios mediante el DNU 771/2026. Entre las nuevas funciones se incluyeron campañas de concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de las personas afectadas.

Sin embargo, esa modificación administrativa no reemplaza la discusión legislativa sobre las restricciones a las apuestas online.

“La indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias”

En el cierre de su carta, la Conferencia Episcopal volvió a dirigirse directamente a los senadores y vinculó la responsabilidad legislativa con la protección de la vida de las nuevas generaciones.

“Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias. Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad”, manifestaron.

Y concluyeron con una referencia al mensaje del Papa durante su visita al país: “Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece”.