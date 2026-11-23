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El calendario de feriados 2026 entra en su último tramo después del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. La próxima oportunidad de descanso llegará en diciembre y tendrá una característica especial en Santa Cruz, donde el lunes 7 será feriado provincial obligatorio y se sumará al martes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María.

De esta manera, en la provincia habrá cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. Luego, el viernes 25, Navidad permitirá disfrutar del último fin de semana largo del año.

Cuándo es el próximo fin de semana largo de 2026

El próximo período de descanso extendido será del 5 al 8 de diciembre. Sin embargo, existe una diferencia entre Santa Cruz y el resto del país respecto del lunes 7.

En territorio santacruceño, esa jornada será feriado provincial obligatorio por la conmemoración de las Huelgas Patagónicas, mientras que a nivel nacional fue establecida como día no laborable con fines turísticos.

El cronograma quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 5 de diciembre: fin de semana.

Domingo 6 de diciembre: fin de semana.

Lunes 7 de diciembre: feriado provincial por las Huelgas Patagónicas en Santa Cruz. En el resto de Argentina, el lunes 7 será un día no laborable con fines turísticos, por lo que su otorgamiento dependerá de cada empleador del sector privado.

Martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Por qué el 7 de diciembre es feriado en Santa Cruz

La fecha recuerda a los trabajadores fallecidos durante las Huelgas Patagónicas de 1920 y 1921, uno de los acontecimientos centrales de la historia social de Santa Cruz.

El feriado fue establecido mediante la Ley Provincial 3.668, que determina su carácter permanente y obligatorio en todo el territorio provincial.

Este año, además, coincide con el día no laborable con fines turísticos dispuesto por el Gobierno nacional a través de la Resolución 164/2025. No obstante, en Santa Cruz tiene un alcance diferente: no depende de la decisión del empleador, sino que constituye un feriado provincial.

Qué feriados quedan en diciembre de 2026

Después del descanso extendido de principios de diciembre, quedará una última fecha para disfrutar de un fin de semana largo antes de terminar el año.

El cronograma de feriados pendientes es el siguiente:

Lunes 7 de diciembre: Huelgas Patagónicas. Feriado provincial obligatorio en Santa Cruz y día no laborable turístico en el resto del país.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. Feriado nacional inamovible.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. Feriado nacional inamovible.

El 8 de diciembre es una fecha que no se traslada, mientras que Navidad caerá viernes y dará lugar a tres jornadas consecutivas de descanso.

Cuándo será el último fin de semana largo del año

El último fin de semana largo de 2026 llegará con las celebraciones de Navidad. Al caer el viernes 25 de diciembre, se conformará un período de tres días consecutivos:

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Sábado 26 de diciembre: fin de semana.

Domingo 27 de diciembre: fin de semana.

Así, diciembre tendrá dos oportunidades de descanso extendido: una de cuatro días en Santa Cruz, del 5 al 8, y otra de tres días en todo el país, del 25 al 27.

Qué aniversarios de localidades quedan en el calendario escolar de Santa Cruz

Además de los feriados nacionales y provinciales, el Calendario Escolar 2026 del Consejo Provincial de Educación (Acuerdo N.º 642/25) contempla los aniversarios de distintas localidades santacruceñas.

Según el documento, las fechas que restan durante noviembre y diciembre son:

28 de noviembre: aniversario de 28 de Noviembre.

1 de diciembre: aniversario de Puerto Santa Cruz.

7 de diciembre: aniversarios de El Calafate y Perito Moreno.

14 de diciembre: aniversario de Río Turbio.

19 de diciembre: aniversario de Río Gallegos.

Estas fechas están incorporadas al calendario educativo provincial, aunque no significan automáticamente que exista un feriado para toda Santa Cruz.

El CPE establece que, cuando un municipio dispone un asueto por ordenanza, debe comunicarlo con anticipación a las autoridades educativas correspondientes.

Cómo impactan los feriados en el calendario escolar

El Acuerdo N.º 642/25 también establece que los feriados nacionales y provinciales, junto con los días no laborables fijados por las respectivas leyes, son jornadas de receso escolar.

Por eso, después del feriado del 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, los próximos días sin actividad escolar general serán el 7, 8 y 25 de diciembre.

A esas fechas se suman los aniversarios de cada localidad, que deberán considerarse de acuerdo con las disposiciones municipales vigentes.

De esta manera, el calendario de 2026 tendrá sus últimos descansos extendidos en diciembre, con una particularidad para Santa Cruz: el feriado provincial por las Huelgas Patagónicas permitirá sumar una jornada de descanso al día no laborable turístico nacional y al feriado del 8 de diciembre.