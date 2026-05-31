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El romance entre Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa sumó un nuevo capítulo a su historia de amor; a pocos días de que la mismísima conductora hiciera mención pública al estado de su corazón, la pareja optó por compartir una prueba, en redes, de su romance actual.

Los enamorados compartieron postales de su estadía en Inglaterra, capturas que no tardaron en sacudir las redes y despertar una oleada de interacciones entre sus seguidores.

Esta travesía, que se desenvuelve en distintos rincones de Inglaterra, se transformó en la confirmación más explícita del reencuentro afectivo entre la modelo y el hombre de negocios; las actualizaciones en sus perfiles plasmaron instantes de extrema complicidad, dejando en claro que transitan un presente de total sintonía tras haber dejado atrás un bache sentimental que los mantuvo alejados durante un par de semanas.

El encargado de romper el hielo fue Martín, quien se animó a colgar una bella fotografía de “Pampita” mientras recorrían el suelo británico; en dicha toma, la exjurado del bailando aparece retratada con una enorme sonrisa de cara a una emblemática puerta de color rojo, una postal que encendió las alarmas de los seguidores de ambos, que siguen el minuto a minuto de la pareja.

Lejos de apaciguar las aguas, horas más tarde el empresario redobló la apuesta al publicar una selfie nocturna en la que se los ve a ambos acaramelados y distendidos, terminando de validar de forma fáctica las versiones sobre una reconciliación consumada.

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