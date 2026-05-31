Wanda Nara estaría decidida a someterse a una entrevista, mano a mano, con Mirtha Legrand, rompiendo con un largo periodo de ausencias en el legendario formato de “El Trece”.

La traba principal, que venía postergando este esperado encuentro, radicaba en el plano contractual; desde hace ya varias temporadas, la modelo se erige como una de las máximas exclusividades de la grilla de Telefe, una condición legal que le prohibía, de forma estricta, la posibilidad de formar parte del staff de invitados en “La Noche de Mirtha”.

Pese a los estrictos marcos regulatorios de las empresas de comunicación, existe una máxima ineludible en el ambiente artístico: a la gran diva de los almuerzos es prácticamente imposible plantarle un “no” definitivo; de este modo, tras sucesivas negociaciones y múltiples intentos por parte de los productores del ciclo de espectáculos, la mediática, finalmente, logró destrabar su situación para formar parte “La mesaza” televisiva y abordar, sin filtros, cada una de las polémicas que rodean su presente personal y profesional.

Esta noticia fue revelada por Guido Záffora durante su intervención en el programa radial “Calabró 107.9”, emitido por la señal de “El Observador”; en este marco, el comunicador arrojó luz sobre el visto bueno que destrabó el conflicto. “Mirtha invitó a Wanda a su mesa y, Telefe, autorizó esta invitación; Wanda confirma que va a ir a comer a la mesa de Mirtha a solas”, indicó.

Para dar mayor sustento a la primicia que sacude el mercado de pases televisivo, el panelista brindó detalles del trasfondo del acuerdo, cuyo puntapié inicial se produjo en el marco de la última entrega de los premios Martín Fierro, espacio donde tuvo la oportunidad de dialogar, cara a cara, con la protagonista de la noticia.

“Yo estuve averiguando y está la invitación, están las tratativas y, me dijeron que ‘muy pronto’”, aseguró; acto seguido, entusiasmado por el voltaje mediático que adquirirá la emisión, disparó: “Se viene un encuentro picante… Mirtha no le va a dejar pasar una”.

A diferencia de las habituales cenas que comanda “La Chiqui” los fines de semana, donde suele nuclear a cuatro o cinco comensales de distintos ámbitos de la actualidad nacional, la producción optó por un formato de entrevista íntima y exclusiva.

Bajo la modalidad de un mano a mano absoluto, la exesposa de Mauro Icardi se someterá al agudo cuestionario de la conductora de 99 años, quien, de acuerdo a los trascendidos del ambiente, no esquivará ninguno de los tópicos sensibles de la vida de la influencer.

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