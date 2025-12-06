La relación entre La Joaqui y Luck Ra, una de las parejas más queridas del ambiente musical, volvió a ocupar el centro de la escena durante la última emisión de “MasterChef Celebrity” (Telefe), programa conducido por Wanda Nara; la artista de RKT, no solo compartió detalles de cómo imagina su boda soñada, sino que reveló un cambio sorprendente en la actitud de su novio desde que la empresaria tuvo una charla privada con él.

Lo que empezó como una conversación ligera, terminó por convertirse en un intercambio lleno de guiños, humor y confesiones que dejó a todos atentos al posible futuro enlace; la escena comenzó cuando, Wanda, fue directo al tema del casamiento: “Quiero saber cómo va el tema del casamiento, ¿te sirvió lo que hablé con tu marido?”. Entre risas, La Joaqui aseguró que, esa charla, había tenido un efecto inmediato.

“Desde que vos hablaste con mi marido, todos los días me hace el desayuno a las siete de la mañana… Algo le habrás dicho”, indicó, a lo que Nara fantaseó con una propuesta oculta. “No será que, capaz, te mete el anillo en un muffin…”, a lo que la cantante, retrucó, con humor: “Uh, capaz me lo comí”.

En ese clima distendido, la intérprete de “Butakera” reveló que, su deseo principal, no pasa por la formalidad del matrimonio, sino por celebrar una fiesta inolvidable. “A mí no me importa toda la cuestión legal, solo quiero una fiesta grande y ponerme un lindo vestido blanco; en eso, soy tradicional”, aseveró.

En este marco, Damián Betular se ofreció a hacer la torta del posible evento, mientras que Germán expresó su conocida postura contraria a la burocracia del casamiento.

Otro punto destacado, fue cuando La Joaqui reconoció que, tras aquella charla con Wanda, Luck Ra mostró un costado más atento, amoroso y decidido; desde regalarle una llave de su casa hasta enviarle mensajes más elaborados que antes, la artista atribuyó estos gestos al “poder de persuasión” de la conductora. “Traés suerte”, le dijo, convencida de que algo cambió en su relación desde ese momento.

También, el episodio tuvo lugar en medio de la ausencia reciente de La Joaqui debido a sus giras, periodo en el que Luck Ra la reemplazó, temporalmente, en el programa; todo sucedió cuando Wanda encaró, directamente, al cordobés, para preguntarle si tenía planeado un casamiento, provocando su divertida respuesta: “Dios mío… Me voy a cortar un dedo”.

Ya en la entrevista personal, el cantante explicó que las preguntas sobre matrimonio suelen tomarlo por sorpresa y que prefiere pensar detenidamente antes de responder, aunque, finalmente, admitió: “La verdad, es que me quiero casar”.

