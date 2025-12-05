Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Netflix dio uno de los pasos más audaces en la historia de la industria al concretar la compra de Warner Bros. Discovery por una cifra que rompe cualquier antecedente: 82.700 millones de dólares; el gigante del streaming, tomó control de una de las productoras más emblemáticas del último siglo, incluyendo HBO, HBO Max y sus unidades de cine y televisión.

La operación no solo marca un antes y un después en el negocio del entretenimiento, sino que plantea nuevos desafíos regulatorios por la magnitud del conglomerado resultante; el acuerdo se enmarca en un proceso de reestructuración interna de Warner, que ya había adelantado la separación de su división Global Networks en una compañía independiente.

Con esta compra, Netflix accede a un catálogo incomparable que abarca desde clásicos como Ciudadano Kane y Casablanca, hasta fenómenos culturales contemporáneos como “Game of Thrones”, “Harry Potter”, “The Big Bang Theory” y “The Sopranos”; en paralelo, absorbe, también, décadas de experiencia cinematográfica y televisiva que enriquecen su ya poderoso ecosistema de producción.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, destacó que esta integración permitirá que sus historias alcancen nuevas audiencias; desde Netflix, Ted Sarandos remarcó que la fusión impulsa la misión de “entretener al mundo”, potenciando la unión entre títulos históricos y éxitos recientes como Stranger Things, Bridgerton, La casa de papel o El juego del calamar.

Greg Peters, codirector ejecutivo, indicó que, el impacto, será duradero y que la operación fortalecerá el modelo de negocio global de la plataforma durante las próximas décadas; la compra, abre un abanico de posibilidades: oferta de contenidos ampliada, mayor competitividad frente a otros servicios, una cartera de franquicias sin precedentes y la posibilidad de relanzar o expandir universos narrativos consolidados.

También, genera incertidumbres sobre regulaciones internacionales y la concentración del mercado.

Los dos requisitos de Warner Bros. que Netflix accedió a cumplir

Mantener las operaciones actuales de Warner (incluyendo sus estrenos en cines)

Agregar todo el contenido actual de “HBO Max” y películas clásicas de Warner a Netflix

Leé más notas de La Opinión Austral