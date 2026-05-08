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Felipe Pettinato deberá cumplir detención domiciliaria tras ser condenado en el marco de una causa por presuntas estafas y falsificación de documentos; así lo resolvió el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien, además, mantuvo la prohibición de salida del país.

Según la causa, Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados, delitos que se consideran en concurso real dentro del expediente; este proceso se desprende de la investigación realizada por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, en 2022, durante el incendio en el departamento donde ambos se encontraban.

En la investigación del expediente original del juicio, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en el uso de recetas médicas, sospechando que, Felipe, habría utilizado documentación falsificada -a nombre del profesional fallecido- para obtener medicación, por lo que se que dio origen a esta nueva causa por estafa.

Así las cosas, el magistrado dispuso que el imitador de Michael Jackson cumpla arresto domiciliario en un departamento ubicado sobre la calle Moldes al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires; no obstante, quedó autorizado a salir, únicamente, para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas que le habían sido impuestos, previamente, por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, en el marco de la condena dictada el pasado 20 de abril.

La medida será supervisada mediante un dispositivo de monitoreo satelital GPS, a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia; además, se informó que, en caso de incumplimiento del arresto domiciliario, podrían adoptarse nuevas medidas procesales.

En paralelo, el juez mantuvo la prohibición de salida del país para Pettinato y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de 1.500.000 pesos.

La resolución fue notificada a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, a la defensa del imputado y a la parte querellante.

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