Tras su sorpresiva salida de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), Gisela “Yipio” Pintos decidió romper el silencio y llevar tranquilidad a sus seguidores con un extenso mensaje en redes, donde explicó los motivos de su abandono y respondió a las especulaciones.

“Hola, ¿cómo están? Bueno, perdón que demoré en subir este video, pero ya estoy en Uruguay, ya estoy en mi casa”, comenzó diciendo en un video que publicó en sus historias.

En ese mismo descargo, la exparticipante del reality agradeció el acompañamiento recibido cuando se encontraba dentro de la casa. “Primero, agradecer a la producción de Gran Hermano que me contuvo, que salí de ahí y, automáticamente, tuve un psicólogo; hicieron todo lo posible para que yo llegara lo más rápido”, indicó.

También, Yipio detalló cómo fue su regreso. “Llegué hoy a Colonia, no sé, a las 2 de la tarde; por suerte, mis amigos y mi novio me fueron a buscar para no tener que tomarme el bondi”, reveló.

Pero el punto más sensible llegó al hablar de la salud de su madre, una situación que terminó siendo determinante en su decisión de abandonar la casa. “La cosa es esta: mamá está bien, pero hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud; cuando yo entré a Gran Hermano estaba un poco mejor, acompañada de una depresión”, explicó.

Con preocupación, añadió: “En este último tiempo se dejó venir mucho, no quería comer, le está costando caminar; mi hija y Mati hicieron todo lo que pudieron, pero hubo un par de caídas donde mi hija colapsó y pidió que mamá estuviese en casa”.

En medio del revuelo, Yipio dejó en claro su postura: “Obviamente que, para mí, la prioridad siempre es mi familia”, remarcó; además del video, Yipio compartió una foto de su madre en la que se la ve sentada y sonriente, acompañada de frases que generaron impacto en redes.

“Logro que esta mujer quede en las mejores manos y vuelvo a cerrarles el (emoji de un durazno)”, escribió en una de las publicaciones, apuntando contra las críticas que recibió tras su salida, y, cerró tajante: “Hablar estupideces es gratis”, dejando en claro su malestar con los comentarios que circularon sobre su decisión.

Leé más notas de La Opinión Austral