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La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció que la cantidad de suicidios dentro de las Fuerzas de Seguridad aumentó y señaló que uno de los factores que incide en la problemática es el endeudamiento de los efectivos.

En declaraciones radiales, la funcionaria afirmó que se trata de una situación que “ocupa” y “preocupa” al Gobierno y sostuvo que el incremento de los suicidios no es exclusivo de las Fuerzas, sino que forma parte de una tendencia general de la sociedad argentina.

“Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024”, explicó Monteoliva. Además, indicó que la tasa registrada en Argentina es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes, según un informe oficial.

La ministra comparó la situación actual con la de una década atrás, cuando se desempeñaba al frente de la Dirección Nacional de Estadística Criminal.

“Hace 10 años ocurrían 2.300 suicidios por año y hoy estamos en 5.300”, señaló. En ese sentido, remarcó que el aumento se produjo tanto dentro de las Fuerzas como en el conjunto de la sociedad.

Frente a este escenario, Monteoliva aseguró que el Ministerio de Seguridad realizó un análisis de la problemática y reforzó las medidas de acompañamiento para los integrantes de las Fuerzas.

“Hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo”, sostuvo. También destacó que las políticas de bienestar destinadas a los efectivos se abordan desde distintos frentes y mencionó el rol de las capellanías como espacios de escucha.

El endeudamiento de los efectivos, otro factor de preocupación

Durante la entrevista, Monteoliva también hizo referencia a la situación económica de los integrantes de las Fuerzas y reconoció que existen niveles de endeudamiento formal e informal dentro de las instituciones.

La ministra explicó que desde hace tiempo trabajan en medidas vinculadas con ayudas financieras para abordar este problema.

“Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, a veces son familias en paralelo y otras veces la persona que trabaja en la Fuerza es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar”, afirmó.

Sobre los salarios que perciben actualmente los integrantes de las Fuerzas, aseguró que trabaja junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, para encontrar alternativas que permitan mejorar su situación económica.

Según explicó, ambos funcionarios mantienen conversaciones con la Jefatura de Gabinete y el equipo económico para definir medidas de alivio.

“Estamos pronto a definir cuál es la mejor manera de que la gente pueda tener un alivio”, afirmó.

La ministra reconoció que la situación económica limita el margen de acción del Gobierno, aunque aseguró que el objetivo es que los efectivos puedan contar con mejores ingresos.

“Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo”, concluyó Monteoliva.