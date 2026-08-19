Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, murió a los 23 años luego de enfrentar durante más de un año una enfermedad oncológica. La triste noticia fue confirmada este miércoles por el entorno del artista, que también había anunciado la suspensión y reprogramación de sus próximas presentaciones en Argentina.

El fallecimiento de Florencia generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y seguidores del reconocido intérprete. La confirmación llegó a través de un comunicado difundido por Sentimientos Producciones y firmado por Eliás Alonso, de la productora, y Diego Sorondo, manager de Lucas Sugo.

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresaron. En el mismo mensaje, acompañaron a Lucas Sugo y a toda su familia y agradecieron el apoyo y la comprensión ante el difícil momento.

Florencia Sugo sonríe junto a su padre Lucas Sugo y sus hermanos mientras posan sentados en un banco al aire libre.

Lucas Sugo suspendió sus shows en Argentina

La situación familiar ya había obligado al cantante a modificar su agenda profesional. El martes 18 de agosto, Sentimientos Producciones había informado que Lucas Sugo y su banda no podrían realizar los conciertos previstos para este fin de semana en Argentina.

Por razones familiares y ante la necesidad de que el artista pudiera acompañar a sus seres queridos, fueron reprogramadas las presentaciones previstas para el sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, Chaco, y el domingo 23 de agosto en Las Toscas, Santa Fe.

Un comunicado oficial de Sentimientos Producciones y el manager de Lucas Sugo informa sobre el fallecimiento de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, fechado en Rivera el 19 de agosto de 2026.

“Lamentamos sinceramente las molestias que esta situación pueda ocasionar al público y a los productores locales. Agradecemos enormemente la comprensión y el apoyo de todos”, señaló la productora.

La información sobre las nuevas fechas de los conciertos será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales correspondientes.

La lucha de Florencia contra el cáncer

Florencia había hecho público parte de su proceso personal en marzo de este año, cuando se cumplió un año desde que recibió el diagnóstico que cambió su vida.

En aquella publicación, la joven describió los meses atravesados por la incertidumbre, el miedo y la necesidad de aferrarse a la fe. También destacó la importancia de valorar cada momento y agradeció a quienes la acompañaron durante su enfermedad.

“Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir”, había escrito Florencia, quien resumió su manera de afrontar el tratamiento bajo una frase que se convirtió en su lema: “un día a la vez”.

Florencia Sugo se fotografía en un baño de hospital, con un poste de suero y equipos de venoclisis visibles a un lado.

También dejó un mensaje de esperanza para quienes la acompañaban: “Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada”.

Durante todo el proceso, Lucas Sugo acompañó de cerca a su hija. En julio, el cantante había contado desde el aeropuerto de Boston que Florencia había ingresado a un nuevo ensayo clínico.

“Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe”, expresó entonces el artista, que había viajado a Estados Unidos para estar junto a ella durante una etapa especialmente compleja de su tratamiento.

En marzo, en una entrevista con El País, Lucas había explicado que Florencia debía permanecer en Estados Unidos durante un período prolongado. También se había referido al enorme acompañamiento que recibió la familia luego de que la situación de la joven se hiciera pública.

Tras un concierto en Melo, el cantante había pedido públicamente oraciones por su hija. Tiempo después explicó que aquel pedido había surgido de la desesperación de un padre que necesitaba sentirse acompañado.

“Mi ídola es mi hija”, había dicho Lucas Sugo

A comienzos de agosto, Lucas Sugo volvió a hablar públicamente sobre el estado de salud de Florencia. En una entrevista con La Capital, destacó especialmente la fortaleza de la joven frente a la enfermedad.

“Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene”, había expresado.

En esa misma conversación, el cantante reconoció que la enfermedad había avanzado y que el panorama era cada vez más complejo, aunque aseguró que la familia continuaba aferrada a la fe y a la fortaleza que Florencia les transmitía.

La joven era la hija mayor de Lucas Sugo y tenía dos hermanos, Lucas Agustín e Isabella. Junto a su padre, familiares y amigos, atravesó los meses de tratamiento y enfermedad.

Con su fallecimiento, el mundo de la música y los seguidores de Lucas Sugo acompañan al artista y a su familia en un momento de profundo dolor, mientras el cantante decidió priorizar el acompañamiento de sus seres queridos y suspender temporalmente sus compromisos profesionales.