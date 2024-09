Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de la Nación aceptó el veto de Javier Milei que echó por tierra la Ley de Movilidad Jubilatoria que otorgaba un aumento del 8,1% de los haberes.

Tras lograr el quórum, la Cámara de Diputados trató el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria en donde el oficialismo alcanzó a juntar los votos necesarios para impedir que sea rechazado. Con 87 votos y 8 abstenciones a la Casa Rosada le sobró para que la oposición no pueda insistir con la Ley que aprobó días atrás con amplia mayoría.

El Gobierno nacional necesitaba 83 votos que no acompañaran la insistencia de la ley de Movilidad Jubilatoria y así quedara firme el veto de Javier Milei.

Con la ayuda de sus aliados y un grupo de radicales, el oficialismo logró ratificar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La conversión de un grupo de legisladores respecto a junio pasado, cuando se aprobó la media sanción, permitió que La Libertad Avanza bloqueara los dos tercios de los presentes que necesitaban los bloques opositores para insistir con la norma. La votación resultó con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones.

Con esa cantidad de diputados sentados, la oposición requería de 166 votos a favor. Le faltaron 13. Durante la primera aprobación, los dos tercios se habían conseguido con 160.

En la previa, Javier Milei se reunió con un grupo de diputados de la UCR lo que permitió frenar la recomposición de los haberes previsionales en la Cámara Baja. Tras ese grupo de 5 legisladores se sumaron algunos diputados radicales más, entre ellos Roxana Reyes, la diputada por Santa Cruz, que luego de haber apoyado la ley, este miércoles adelantó que se iba a bastener pero finalmente, a la hora de la votación estuvo ausente.

Además, el bloque Innovación, que incluye diputados de Misiones, Río Negro y Salta, se abstuvo, cuando en junio lo hizo a favor.

El resto de los diputados de Santa Cruz, Sergio Acevedo, José Luis Garrido, Ana María Ianni y Gustavo Gonzalez votaron a favor para insistir en la ley que daba el aumento a los jubilados.

A su turno, el diputado Acevedo de Por Santa Cruz, había adelantado su rechazo al veto. “Las razones fiscales invocadas en el veto no son ciertas, creo que hay una especulación absolutamente absurda y que la valoración que hay que hacer frente a la situación de los jubilados merece no ya un esfuerzo fiscal sino un esfuerzo de toda la sociedad”. Pidió a Milei “ahorrarse los adjetivos y ser mucho más serio, y darse cuenta que llegar a jubilado no es un privilegio”.

La sesión, que fue pedida por más de 20 legisladores, entre ellos los jefes de bloque Rodrigo De Loredo (UCR), Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal), y Juan Manuel López (Coalición Cívica), comenzó a las 11 y finalizó pasadas las 15:30 horas.

El grupo de radicales que decidió abstenerse, marcaron, nuevamente, que se habilite el voto por artículo del veto, pero esto fue rechazado por la Presidencia y también por la bancada del PRO. “Al traer el veto al recinto, se acepta o se rechaza, no se puede hacer parcialmente”.

Así las cosas se pasó a votación, culminada la lista de oradores. 248 de los 272 diputados estaban presentes en ese momento. Los dos tercios requeridos para la insistencia eran 166 diputados. 153 fue el número que logró el voto afirmativo que significaba insistir por la sanción del proyecto. 87 lo hicieron por la negativa que equivalía a aceptar el veto y 8 legisladores utilizaron la opción de la abstención.

Incidentes afuera del Congreso, luego de que Diputados aceptó el veto de Milei

Cuando se conoció la votación en el Diputados, jubilados y trabajadores que se manifestaron afuera del Congreso intentaron traspasar las vallas pero Infantería de la Policía comenzó a avanzar sobre ellos en la calle Entre Ríos.

Las inmediaciones del edificio del Poder Legislativo están signadas por la enorme presencia de fuerzas de seguridad dispuestas por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Hay camionetas y oficiales de Prefectura, además de camiones hidrantes apostados sobre la calle Hipólito Yrigoyen.