Una elección clave para el interior del país

El 26 de octubre, el electorado del interior argentino definirá un voto estratégico que puede modificar el mapa político nacional. En ese escenario, Fuerza Patria y Provincias Unidas se disputan la representación de las provincias frente a un Gobierno nacional que, según denuncian desde ambos espacios, ha profundizado un modelo extractivista y centralista.

En Córdoba, epicentro de la contienda, Provincias Unidas se presenta como una coalición de gobernadores que intenta romper la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza, con el respaldo de Juan Schiaretti.

En contraposición, el PJ lanzó la agrupación Primero la Patria, integrada por legisladores de trayectoria en el peronismo clásico, con el objetivo de recuperar una identidad federal y poner el foco en producción, trabajo e industria nacional.

Glinski apuntó contra Macri y el “falso federalismo”

En diálogo con LU12 AM 680 de Río Gallegos, el diputado nacional por Chubut, José Glinski, fue tajante: “El verdadero federalismo está en este espacio. En una fuerza política donde no sobra nadie. No nos dejemos engañar por el falso federalismo del proyecto de los gobernadores, que tiene a Macri detrás. Primero la Patria tiene que ser la alternativa federal”.

El legislador destacó que el peronismo debe ofrecer una alternativa soberana, con una mirada estratégica sobre los recursos energéticos y el desarrollo productivo, alejada del modelo de Vaca Muerta y del esquema que impulsa el actual Gobierno nacional.

Crítica al modelo energético y reclamo de soberanía

Glinski advirtió que el modelo hidrocarburífero actual privilegia la rentabilidad de las grandes empresas sobre el desarrollo local: “El gobierno está absolutamente anárquico, no tiene una política real de desarrollo del sector energético. Piensa en minería y petróleo como industrias extractivistas que pueden darle dólares para resolver temas macroeconómicos”.

El diputado reclamó una política petrolera y gasífera creativa, que agregue valor a los recursos y apueste a una transición hacia el hidrógeno y la energía renovable: “Queremos pasar del extractivismo a un estadio de producción de valor agregado. Si nosotros queremos darle futuro a nuestra población, debemos pensar en los hidrocarburos como propiedad de los habitantes de nuestras provincias”.

Disputa electoral en Córdoba y el desafío federal

El peronismo busca expandirse hacia el centro del país con una propuesta federal y de corte productivista. Mientras tanto, Provincias Unidas intenta consolidarse en seis provincias, apoyada en el liderazgo de Schiaretti.

Un eventual triunfo del exgobernador cordobés podría impulsar un proyecto nacional alternativo, mientras que Primero la Patria confía en que su mensaje federal y soberano capture el voto desencantado del interior.

“Estamos ante un momento de definiciones. El futuro del país depende de recuperar una visión productiva, con justicia social y protagonismo de las provincias”, aseguró Glinski.

“El gobierno perdió rumbo y legitimidad”

En otro tramo, el legislador chubutense se refirió a la situación política actual: “El gobierno va perdiendo apoyo. Cada día crece el descontento por la falta de políticas sociales. Las instituciones funcionan y desde el Congreso representamos las necesidades de la gente que nos pide frenar este nivel de locura”.

Glinski cuestionó que la obsesión por el superávit fiscal esté provocando un ajuste social, afectando a jubilados, universidades y sectores vulnerables: “No puede haber superávit si la gente no puede llenar un plato de comida todos los días”.

La mirada regional: Chubut, Santa Cruz y el futuro energético

El diputado también analizó el impacto en la Patagonia: “Santa Cruz manejó mejor la salida de YPF que Chubut, porque se puso por encima de la agenda que propone el ingeniero Marín. Nos falta una mirada soberana y creativa sobre el destino de nuestras cuencas maduras”.

Planteó la necesidad de una mesa política y social para definir el destino de los hidrocarburos, con participación de gremios y comunidades locales: ““No queremos hidrocarburos para la exportación. Queremos un desarrollo que genere trabajo y bienestar para nuestras ciudades”.

Perspectiva económica y energética nacional

Glinski remarcó su preocupación por la agenda extractivista del Ejecutivo: “Es un gobierno que actúa como una aspiradora de dólares. Promueve industrias extractivas sin beneficios reales para el desarrollo. No hay una visión de futuro ni de diversificación productiva”.

El diputado alertó sobre la privatización de empresas estatales del sector energético y cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como un modelo entreguista que no fortalece la soberanía nacional.

Hacia un peronismo federal y productivo

Primero la Patria se posiciona como una alternativa que busca reconstruir la identidad federal, soberana y productivista del peronismo. Frente a un contexto de crisis social y económica, el espacio pretende representar a las provincias y fortalecer una visión de país integrado y con justicia social.

“Tenemos la ventaja de ser dueños de nuestros recursos. Es hora de definir un destino distinto, que piense en el bienestar de nuestra gente y el futuro de nuestros hijos”, concluyó Glinski.

