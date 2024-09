Como ya le había adelantando Julieta Poggio a La Opinión Austral, los martes, miércoles y jueves va a estar en el streaming “Rumis”, en el cual forman parte Lizardo Ponce, Lola Latorre, Carola Gil, Francisco Gramigma y Leandro Saifir. Con la sinceridad que la caracteriza, en su primer día reveló que le fue infiel a sus exparejas y dijo por qué disfruta de tener una relación abierta.

Los dichos de Julieta Poggio sobre sus exparejas y su relación abierta

En reiteradas ocasiones, Poggio confesó que, por primera vez, se encuentra en un vínculo poliamoroso; en este marco, explicó: “No solo te da mucha seguridad y autoestima, sino, también, da confianza en la pareja. No tenés que mentirte con nada… se genera un vínculo muy fuerte. Yo, lo recomiendo mucho. Es una relación muy sana la que tengo”.

Ante esto, Carola dio su opinión. “Yo, no puedo; lo banco y lo respeto, pero… en mí, no funciona. Soy de otra época en ese aspecto”, expresó.

Luego, Lizardo tomó la palabra. “No sé si soy de otra época… hoy encontré la monogamia y estoy bien. No lo descarto, pero no lo planteo con mi novio actualmente”, indicó.

Tras escuchar a sus compañeros, Julieta dijo que, para ella, “ya no hay vuelta atrás”. “Me cuesta mucho la monogamia otra vez ”, aseguró.

A lo que Gil, agregó: “Pasa que cuando me enamoro, no necesito mentir. No tengo ojos para otra persona, posta”. Ese fue el pie para que Poggio, sin filtro, confesara: “Yo he engañado mucho… A todos mis ex los he engañado”.

“No es fácil la monogamia… Siempre le vas a tener ganas a una persona. Engañar con el pensamiento es muy parecido a sacarte las ganas y chau. No es que hay un sentimiento de por medio. Un chapecito en el boliche, ¿qué te cambia? Nada. Son las ganas de hacerlo”, concluyó la modelo con su punto de vista.

