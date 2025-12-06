En una nueva emisión de “Otro día perdido” (El Trece), estuvo de invitado el cantante L-Gante, quien generó un clima inesperado cuando el músico abrió la puerta a un costado poco explorado de su vida: sus estudios, su paso por la cárcel y sus próximos objetivos personales.
La charla tomó fuerza cuando Mario Pergolini destacó la madurez reciente del artista. “A mí, siempre, me agrada escucharte; cada vez estás más ubicado, pensativo y centrado”, señaló el conductor, indicando su evolución.
L-Gante retomó esas palabras con una reflexión que conmovió al equipo. “Siempre hay un momento para volver a centrarse, seguir preparándose, seguir obteniendo conocimiento; estudiar, hoy en día me parece genial ponerse a estudiar. Yo también fui un joven que ha dejado los estudios”, aseveró, al recordar que había abandonado la escuela en tercer año, en 2016.
El momento se tornó más distendido cuando Agustín Aristarán, más conocido como “Rada”, bromeó mirando a Pergolini, e, indicó: “Guarda, porque te va a querer terminar el secundario”. Enseguida, Laila Roth se sumó con una pregunta directa: “¿Te gustaría terminarlo?”. El músico, respondió, sin titubeos: “Sí, sí”.
Acto seguido, Pergolini sorprendió a todos con una propuesta concreta: “¿Dónde tenés domicilio, en Capital o en provincia?”. Tras saber que vivía en provincia, añadió: “No importa, mudate a mi casa, porque hay un sistema en la Ciudad que te permite estudiar con acompañamiento, rendir en menos tiempo porque estás trabajando y tener el título; si querés, yo te lo arreglo”. Incluso, añadió, entre risas: “Se lo estamos arreglando a Trueno, también”.
La reacción del artista, fue inmediata: “Me interesa”, afirmó, despertando aplausos en el estudio.
