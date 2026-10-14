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La primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 reunió a figuras consagradas y artistas emergentes de la escena nacional. Entre ellas estuvo Candu Domínguez, quien expresó su emoción por formar parte de la ceremonia.

“No lo puedo creer, para mí es una locura, y no solamente estar acá, sino estar nominada. Es un delirio, estoy viviendo un sueño”, expresó durante una entrevista con La Opinión Austral, en el marco de la cobertura especial del medio.

La artista también destacó el entusiasmo de compartir la noche con otros músicos y mencionó su buena conexión con los integrantes de La Juntada de los Artistas.

Una noche para disfrutar y conocer a sus referentes

Al hablar sobre sus expectativas para la ceremonia, Candu aseguró que su principal objetivo era disfrutar de la experiencia, superar la timidez y animarse a acercarse a las figuras que admira.

“Lo único que quiero hacer es pasarla bien, no tener miedo, no ser tímida, lanzarme un poquito más, saludar a la gente que admiro y decirles lo mucho que los admiro”, contó.

Una de las artistas que más admira es María Becerra. Candu reconoció que sigue su carrera desde sus primeros videos en YouTube y que verla durante la gala fue un momento muy emotivo.

“La acabo de ver, lloré como una desquiciada”, relató entre risas. Además, expresó su deseo de compartir una canción con ella en el futuro.

Candu Domínguez y María Becerra. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA.

“Para el año que viene apunto a hacer con mucha gente que nadie se espera y aspiro, por favor, que Dios me oiga hacer una canción con María Becerra o compartir un ratito con ella. Para mí sería una bendición”, aseguró.

Las artistas charlaron durante la previa a la gala de la música. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA.

Su primer show propio en el Teatro Gran Rex

Más allá del reconocimiento, la artista también adelantó uno de los proyectos más importantes de su carrera: su primer espectáculo propio en el Teatro Gran Rex.

Según anticipó, será una presentación con invitados especiales y varias sorpresas preparadas para el público.

“Va a ser un show completamente mío, en donde va a haber muchos invitados que nadie se espera y muchas sorpresas que la gente merece disfrutar”, adelantó, e invitó a sus seguidores a acompañarla en esta nueva etapa.

La presentación marcará un paso importante en su recorrido artístico, con un espectáculo propio que le permitirá encontrarse con su público desde otro lugar.

Su mirada sobre La Joaqui

Durante la entrevista, también le preguntaron por la polémica que involucró a La Joaqui y otros artistas de la escena urbana. Frente a ese tema, Candu destacó la personalidad de la cantante y su manera de defender su visión sobre la música y la identidad.

“La Joaqui es muy capa, tiene una mentalidad increíble, es una mujer que hay que admirar”, sostuvo.

Además, valoró el mensaje de que la música que hace una persona no determina quién es y defendió la libertad individual.

Con un Martín Fierro en sus manos, nuevos proyectos y el deseo de compartir escenario con una de sus grandes referentes, Candu Domínguez atraviesa un momento especial de su carrera, que busca disfrutar mientras continúa abriéndose camino en la música.

Su primer Martín Fierro

La artista se llevó la primera estatuilla de su carrera, visiblemente emocionada expresó “No preparé nada, no me tenía ni fé”, haciendo alusión al discurso que realizó María Becerra en una premiación años atrás.

“Muchas gracias a todos”, cerró.

Candu Domínguez. Artista femenina revelación. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA.