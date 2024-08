Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno reaccionó a las críticas de Mauricio Macri tras el relanzamiento de PRO. El presidente Javier Milei fijó una posición sobre los cuestionamientos “al entorno” que mencionó el líder del PRO. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también cuestionó los dichos del ex presidente.

A Javier Milei se le conoce por su afición a las redes sociales. Sin embargo, se mostró moderado en sus reacciones y comentarios sobre el discurso que protagonizó el líder del PRO, Mauricio Macri, en el acto de relanzamiento de su partido.

El libertario y el ex mandatario sellaron un pacto de no agresión durante el almuerzo que mantuvieron esta semana en la Quinta de Olivos, donde tuvieron la oportunidad de decirse varias cosas en la cara. Macri ya le había adelantado que “no está de acuerdo con su entorno”, específicamente con el asesor Santiago Caputo. También le molestó el destrato que recibió en Tucumán en el acto organizado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Lo primero que hizo el jefe de Estado fue defender a su hermana. En un reposteo de la red social X, Milei destacó un comentario del senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, quien afirmó que Karina “es una mujer inteligente que tiene claro su rol”. Hasta ahora fue la única expresión de Milei sobre los funcionarios de su gabinete.

Desde la asunción el 10 de diciembre, el Gobierno sufrió varias crisis internas que derivaron en la renuncia de hombres cercanos al Presidente como Nicolás Posse, quien se desempeñó como jefe de Gabinete. Fue una de las salidas más llamativas porque era considerado un hombre de confianza del entorno presidencial. Otra funcionaria cercana al Presidente también estuvo en la cuerda floja por el escándalo de los alimentos retenidos en galpones pero “su amigo” salió a bancarla.

Milei había programado un rearmado del gabinete tras la sanción de la Ley de Bases, pero por ahora el único cambio autorizado fue el de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación del Estado, otro funcionario cercano a Macri.

El Gobierno confía en el apoyo del ex presidente pero pone dudas a una alianza política electoral. Lo convence más la idea de seguir siendo aliados legislativos para conseguir la sanción de leyes que el oficialismo impulsa en el Congreso.

Uno de los que celebró las palabras de Macri fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien destacó la intención del ex mandatario de “aportarle experiencia” a Milei.

Sobre los dichos del entorno del presidente, aclaró que son “el grupo de dirigentes más cercano” que tiene, a quienes les exige “trabajo y resultados”. “Desde otros sectores políticos a veces se pretende ocupar determinadas posiciones y al presidente o quienes trabajan con él le parece que no. Tildar eso de ‘entorno’ es una visión particular que tiene Macri que yo no comparto”, agregó.

En cuanto al discurso, el ministro señaló que escuchó a “alguien muy comprometido con Argentina”, que “fundó un partido que continúa y está comprometido con el cambio”.

También destacó “el apoyo que nos ha dado Juntos por el Cambio, y el PRO en particular, durante todo este trámite de leyes que tuvimos en el Congreso”.