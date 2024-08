Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inseguridad creciente y la sensación de desamparo confluyeron durante las últimas semanas en la localidad bonaerense de Lanús, donde los vecinos aseguraron que viven con miedo dados los reiterados episodios delictivos que se vienen registrando en la zona. Arrebatos, robos a manos a armada, escruches y asaltos callejeros de diversa modalidad se producen tanto de día como de noche y por allí pasa la gran preocupación de los pobladores, quienes no descartan movilizarse para reclamar respuestas a las autoridades comunales.

Si bien este escenario se replica en gran parte de la jurisdicción, la zona más afectada viene siendo Lanús Este, concretamente en la calle Sitio de Montevideo al 2200 e inmediaciones, donde los hechos se reiteran con una frecuencia que no se detiene y los moradores, al igual que los comerciantes y transeúntes, se sienten indefensos ante la ausencia de personal policial que los proteja.

“Seguridad, hartos de todo“, rezaba uno de los carteles que prepararon los vecinos de la zona cuando advirtieron la llegada de una cámara de Cronica TV a, precisamente, Sitio de Montevideo al 2200, lugar que los propios residentes bautizaron como “la cuadra del miedo”.

A golpe de vista pueden visualizarse claramente las determinaciones que adoptaron los frentistas para contrarrestar las chances de volver a ser víctimas de los maleantes. Rejas, perros, alarmas vecinales, cámaras… De todo han instrumentado los vecinos para dejar de sufrir robos y aminorar el estado de alerta en el que se encuentran viviendo.

Patricia, que vive en la “cuadra del miedo“, dio su testimonio: “No podemos seguir viviendo así, dependiendo de un vecino que te vigile cuando salís a la calle, cuando estás esperando el colectivo o cuando vas simplemente a comprar, porque cuando llega la Policía ya te golpearon, ya te sacaron todo. A mi me robaron el auto y cuando me apuntaron yo tenía a mi nena adentro, les pedí que me dejaran sacarla y le pude pegar el grito a mi hija mayor. Les tuve que dar las llaves y ellos escaparon, nosotros los seguimos, los perdimos… fue todo muy riesgoso”.

En esos momentos, mientras la vecina relataba lo que le tocó vivir, pasó un patrullero. “Ven, ahora, como está Crónica, pasa el patrullero, pero si ustedes se van, la Policía desaparece“, se sumó otro de los pobladores, llamado Hugo. “Acá no hay prevención en Lanús y le digo al señor intendente que deje preocuparse por poner macetas en la peatonal y se ocupe más de la seguridad de los vecinos”.