En diciembre, llega una propuesta que rompe con el formato tradicional: la microserie “El Hotel de los Secretos en Navidad”, una ficción diseñada desde cero para ser vista en vertical y, directamente, desde el celular; el proyecto, que acaba de finalizar la grabación de sus 40 episodios de un minuto y medio, lleva guion de Sol Levinton y dirección de Jorge Bechara y reúne, como protagonistas, a Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra, exparticipantes de Gran Hermano.

Los primeros cinco capítulos estarán disponibles desde el 9 de diciembre, marcando el inicio de una serie que combina perfiles mediáticos en crecimiento con figuras que se destacaron en distintas ediciones del reality: Ginocchio, ganador de 2022; Algorta, coronado en 2025 y las modelos Tito y Pereyra.

Para la autora, este tipo de formato abre una puerta distinta dentro del mercado audiovisual porque “es lo que se está usando en el mundo”.

Las series verticales —cuyo origen se remonta a China, cuando comenzaron a circular relatos caseros grabados especialmente para TikTok— se transformaron en un fenómeno internacional gracias a su velocidad de producción y a su enorme capacidad de viralización; se estima que, actualmente, mueven una industria multimillonaria, algo que el productor francotaiwanés Vincent Wang resume de manera tajante: “En 30 días podemos montar una serie; Hollywood, tarda dos años. ¿Quién representa el futuro?”.

En lo que respecta a “El Hotel de los Secretos en Navidad”, la trama se construye alrededor de tensiones afectivas y revelaciones inesperadas durante un fin de semana navideño; con el correr de los episodios, los protagonistas deben enfrentar verdades que ponen en jaque sus vínculos, definiendo el tono emocional que atraviesa toda la historia.

El tráiler de “El Hotel de los Secretos” genera polémica en redes

“TheEleventHub” lanzó el primer a pocos días del estreno; la publicación no tardó en desatar una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios expresaron, sin filtro, su opinión sobre la producción.

Entre los comentarios que circularon, varios apuntaron, directamente, a la calidad del avance y a las actuaciones; algunos usuarios, indignados, escribieron: “Talento salió del chat”; “Marlon Brando revolcándose en su tumba”; “La animación de los textos ya dice la calidad de la producción” ;“Uff, ¿en pornhub lo pasan?”; “Lo mal que actúan”; “Una pared tiene más gracia y carisma que estos cuatro”.

Leé más notas de La Opinión Austral