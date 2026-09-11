Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las autoridades del Sanatorio Mater Dei emitieron un nuevo comunicado oficial para actualizar el estado clínico de Mirtha Legrand; según detalló el informe, firmado por el director médico Enrique Echagüe, la histórica conductora televisiva continúa evolucionando, de manera favorable, de su reciente cuadro respiratorio.

En el documento, el jefe de los médicos destacó que, la paciente, mantiene una participación activa junto a su kinesiólogo, para avanzar con la recuperación pertinente; además, desde la institución, precisaron que la presentadora se encuentra muy atenta a todas sus actividades personales y ya está recibiendo las visitas de amigos y familiares en el establecimiento.

A través del mismo escrito, “La Chiqui” aprovechó la oportunidad para agradecer, profundamente, todas las muestras de cariño recibidas por parte del público durante su internación; finalmente, el centro de salud porteño anticipó que, de no mediar cambios repentinos en su situación clínica, el próximo día lunes emitirán un nuevo reporte médico actualizado.

Qué es un hamartoma pulmonar, la afección que padece Mirtha Legrand

Un hamartoma pulmonar es un tumor benigno (no canceroso) que se forma en los pulmones; es el tipo de tumor benigno más frecuente en el pulmón.

Está formado por un crecimiento anómalo de tejidos que, normalmente, ya existen en el pulmón, como cartílago, grasa, tejido conectivo y células epiteliales; todos estos elementos se mezclan de forma desorganizada; es de crecimiento muy lento y, rara vez , e convierte en un tumor maligno (cáncer).

Cabe señalar que ocurre, con más frecuencia, en adultos de entre 40 y 70 años y es más común en hombres que en mujeres.

La gran mayoría de las veces no causa ningún síntoma; se suele descubrir de forma casual (“hallazgo incidental”) al realizar una radiografía de tórax o una tomografía (TAC) por otra razón; si crece cerca de una vía aérea principal o alcanza un tamaño grande, puede provocar tos, dificultad para respirar (disnea), dolor torácico o infecciones respiratorias recurrentes.

Leé más notas de La Opinión Austral