Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Frente Sindical de Santa Cruz resolvió llevar adelante un paro y movilización en Río Gallegos el próximo miércoles 11 de febrero, en rechazo a la reforma laboral que será tratada en el Senado y en reclamo de la apertura urgente de paritarias ante la crítica situación salarial en la provincia.

La decisión fue adoptada en el marco de una Gran Asamblea Intersindical realizada en las instalaciones del sindicato SOEM, donde participaron más de 200 trabajadoras y trabajadores de base, junto a dirigentes y representantes de distintos gremios, organizaciones sociales y movimientos autoconvocados.

El encuentro contó con la presencia de representantes de ADOSAC, SOEM, ATE, ATSA, Judiciales, Camioneros, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, entre otras organizaciones sindicales, además de público en general.

Más de 200 trabajadoras y trabajadores participaron de la reunión realizada en la sede del SOEM en Río Gallegos

Durante la jornada se registraron más de 20 intervenciones, en las que se expuso la profunda preocupación por la situación social, laboral y salarial que atraviesa Santa Cruz. Tras un amplio debate, la asamblea votó por unanimidad avanzar con medidas de fuerza.

La convocatoria establece que la concentración será a las 13:00 horas en el Mástil Mayor de Río Gallegos, para luego marchar hacia la Casa de Gobierno.

Rechazo a la reforma laboral que se tratará en el Senado

Uno de los principales ejes del reclamo es el rechazo rotundo a la reforma laboral que será debatida en la Cámara de Senadores. Desde el Frente Sindical sostienen que el proyecto representa “un grave retroceso en derechos históricos de la clase trabajadora y de las organizaciones sindicales”.

En ese sentido, exigieron a los senadores y diputados de Santa Cruz que voten en contra de la iniciativa, remarcando que “los derechos laborales no pueden ser utilizados como moneda de cambio político”.

La consigna votada fue clara: “No a la reforma laboral”.

Paritarias y rechazo a la “pauta salarial cero”

Otro de los puntos centrales de la asamblea fue la exigencia inmediata de paritarias. Los trabajadores señalaron que la pérdida del poder adquisitivo y la caída de puestos de trabajo requieren una discusión salarial urgente.

El reclamo apunta a lograr salarios acordes al costo de la canasta familiar, además del compromiso de que no haya despidos en el sector público ni privado.

Bajo la consigna “¡Paritarias ya!” y el rechazo a la denominada “pauta salarial cero”, los gremios reclamaron respuestas concretas del Gobierno provincial.

Rechazo a la privatización de SPSE y a los tarifazos

La asamblea también manifestó su oposición a cualquier intento de privatización de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), al considerar que una medida de ese tipo derivaría en mayores costos para la población.

Asimismo, expresaron su rechazo a los tarifazos en los servicios, señalando el fuerte impacto que generan en los hogares santacruceños en un contexto de crisis económica.

Además, el plenario intersindical aprobó una serie de puntos que amplían la agenda de demandas:

Trabajo genuino para desocupados y pase a planta permanente de trabajadores precarizados.

y pase a planta permanente de trabajadores precarizados. Restablecimiento pleno de las prestaciones de la Caja de Servicios Sociales (CSS) y exigencia de una Ley de Salud Mental .

y exigencia de una . Rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares , por el posible impacto ambiental negativo.

, por el posible impacto ambiental negativo. Declaración de la emergencia habitacional en Santa Cruz .

. Solidaridad con los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes —según expresaron— sufren persecución por haber logrado mejoras salariales tras medidas de lucha.

También se resolvió acompañar las movilizaciones de pacientes crónicos, oncológicos y con enfermedades poco frecuentes, que reclaman contra el ajuste en la CSS.

Durante la asamblea se anunció además la convocatoria a un plenario provincial de trabajadores, con el objetivo de organizar una marcha provincial conjunta hacia fines de febrero, fortaleciendo la unidad sindical en todo el territorio santacruceño.

Desde el Frente Sindical de Santa Cruz remarcaron que “la unidad de las y los trabajadores es el camino” para enfrentar el ajuste y las políticas que —según señalaron— avanzan sobre derechos laborales y sociales.

Finalmente, convocaron a toda la comunidad de Río Gallegos y de la provincia a sumarse a la jornada de paro y movilización del 11 de febrero, en defensa del empleo, el salario y los derechos conquistados.

Caleta Olivia también se moviliza

Este martes, el Frente Sindical de la zona norte realizó una conferencia de prensa en la sede de ADOSAC Caleta Olivia donde también llamó a movilizarse este miércoles 11 de febrero, en rechazo a la reforma laboral y ante la falta de paritarias en distintos sectores. La jornada comenzará a las 15 horas con concentración en la Plaza 20 de Noviembre, continuará a las 16 con una marcha por el centro y culminará en el monumento a El Gorosito, donde se leerá un documento consensuado.

De la convocatoria participaron ATE, CTA, FENAT, APROSA, ADOSAC, APJAM y el Polo Obrero, cuyos referentes coincidieron en que el actual escenario económico afecta tanto a trabajadores organizados como a familias que ven deteriorarse su poder adquisitivo. La secretaria general de ADOSAC Caleta Olivia, Vanina Galván, advirtió que la reforma laboral “va a profundizar la precarización tanto en el sector público como en el privado” y sostuvo que la movilización busca visibilizar una realidad que ya golpea a los barrios, con “familias que no llegan a fin de mes y trabajadores que no pueden pagar el alquiler”.

Durante la conferencia también hubo fuertes cuestionamientos a los legisladores nacionales por Santa Cruz. Desde el Frente Sindical señalaron que los senadores Natalia Gadano, José María Carambia y Alicia Kirchner deberán definir su postura frente al proyecto: “Van a tener que decidir si acompañan a los trabajadores o si avalan un proyecto que profundiza la crisis laboral”, expresaron. Además, alertaron sobre el impacto en educación y salud, donde —según indicaron— podrían perderse hasta 1.500 puestos de trabajo, y remarcaron que la falta de paritarias y la caída salarial “termina afectando a toda la comunidad”.