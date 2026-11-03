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La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) abrió la inscripción al Concurso Público de Ingreso 2027 para quienes quieran incorporarse al Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

Por dónde me puedo postular

Los interesados podrán anotarse hasta el 30 de noviembre y deberán superar distintas instancias de evaluación, además de completar el Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia.

La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución 941/2026, publicada este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial, con la firma del secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra. La inscripción se realizará a través de la plataforma web que habilitó la institución.

Según establece la normativa, la aprobación del curso es un requisito obligatorio para ingresar a la carrera profesional, cuyo nuevo estatuto comenzará a regir el 1° de enero de 2027.

Quiénes pueden postularse

El concurso está abierto a argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan con las condiciones previstas en el estatuto y no estén alcanzados por impedimentos o incompatibilidades. También deberán acreditar la formación académica exigida para el perfil al que aspiren y presentar la documentación solicitada.

Una vez finalizado el período de inscripción, el secretario de Inteligencia definirá los cupos y los perfiles requeridos de acuerdo con las necesidades del organismo. A partir de esos criterios, la Escuela Nacional de Inteligencia realizará una preselección de candidatos.

Cuatro etapas eliminatorias

Quienes superen la primera selección deberán atravesar cuatro instancias de evaluación, todas de carácter eliminatorio.

La primera consistirá en un examen escrito de conocimientos generales. Luego se realizarán evaluaciones físicas, psicológicas, psicotécnicas y de contrainteligencia, cuyos resultados serán calificados como “apto” o “no apto” y tendrán carácter reservado. La tercera etapa será una prueba escrita de idoneidad técnica, elaborada y corregida por profesores “de reconocida trayectoria académica”. Finalmente, los postulantes participarán de un coloquio ante un tribunal integrado por tres funcionarios de la SIDE.

En esa entrevista se evaluarán aspectos como la motivación, la capacidad de análisis, el criterio propio, el trabajo en equipo y la conducta ética.

Los exámenes escritos serán corregidos de manera anónima, mediante códigos personales. Las calificaciones irán de 1 a 10 y será necesario obtener al menos 7 puntos en cada prueba. Quienes no alcancen ese mínimo o reciban un resultado “no apto” quedarán fuera del proceso.

Los aspirantes podrán solicitar la revisión de sus notas dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación.

Cómo será la formación y el ingreso definitivo

Con los resultados de las evaluaciones se elaborará un orden de mérito. En caso de empate, se priorizará la calificación del coloquio, seguida por la del examen de idoneidad y, finalmente, la de conocimientos generales.

Sin embargo, superar todas las instancias no garantizará el ingreso al curso, ya que las vacantes se asignarán según el orden de mérito y los cupos disponibles.

Durante la formación, los seleccionados tendrán dedicación exclusiva y recibirán un “Estipendio Estudiantil” mensual de carácter no remunerativo. Ese pago no implicará una relación laboral con la SIDE ni generará derechos previsionales.

La asistencia será obligatoria. El reglamento establece que más de cinco inasistencias injustificadas podrán derivar en la separación del curso. Asimismo, contempla sanciones por incumplimientos de las normas de seguridad, contrainteligencia y conducta. En el caso de plagio, la separación será directa.

Además, los ingresantes deberán firmar un compromiso de confidencialidad. Una vez finalizada la formación, quienes aprueben podrán ser incorporados como personal de planta condicional, de acuerdo con las vacantes disponibles.

Quienes no logren aprobar tendrán la posibilidad de presentarse en una convocatoria posterior. No obstante, un segundo resultado desaprobado los inhabilitará para volver a postularse.

Edificio de la SIDE/AFI.

Qué dijeron las autoridades

Al anunciar la medida, el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, afirmó que “por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación”.

También explicó que “entre todos los postulantes, se realizará una primera selección de perfiles para rendir un examen digital de conocimientos generales. Quienes lo aprueben pasarán a las evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, y a una entrevista personal”.

Por su parte, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, sostuvo que “con esta convocatoria damos un paso más en la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, con una carrera de inteligencia basada en el mérito, donde el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”.

La resolución habilita igualmente programas de intercambio académico con otras instituciones y la participación de personal de academias extranjeras que mantengan convenios con la SIDE.