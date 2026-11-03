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El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció que el Gobierno buscará avanzar con la eliminación del Impuesto a los Sellos, uno de los tributos provinciales que alcanza distintas operaciones económicas y que, según planteó, genera distorsiones en la actividad productiva. La propuesta será presentada a los gobernadores y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el marco de una agenda de reducción de impuestos que el Ejecutivo impulsa para disminuir el denominado costo argentino.

El anuncio se realizó durante el discurso que el funcionario brindó en la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde expuso sobre la situación económica, las perspectivas de crecimiento, las inversiones y las medidas que prepara la administración de Javier Milei para atender los reclamos del sector empresarial.

“Le vamos a estar proponiendo a las provincias y a CABA la eliminación del Impuesto a los Sellos“, expresó Caputo al presentar la iniciativa, que involucra un tributo cuya recaudación corresponde a las jurisdicciones provinciales y que tiene incidencia sobre diferentes contratos y transacciones.

El funcionario explicó que el gravamen alcanza operaciones como la compraventa de inmuebles y bienes muebles, los contratos de alquiler y la constitución de sociedades, entre otras actividades. En ese sentido, sostuvo que su impacto no se limita a las empresas, sino que también llega a la economía cotidiana de la población.

“Es un impuesto que impacta directamente en el bolsillo de la gente”, afirmó.

Cómo será la propuesta para las provincias

Uno de los puntos centrales del anuncio es el mecanismo de compensación que Nación pretende ofrecer a las jurisdicciones que acepten eliminar el tributo.

Caputo estimó que el Impuesto a los Sellos representa una recaudación de entre 4 y 5 billones de pesos anuales, equivalente a aproximadamente entre el 0,4% y el 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Frente a ese volumen de recursos, el Gobierno nacional propondrá asumir una parte de la pérdida de ingresos que implicaría su eliminación. El esquema planteado contempla que Nación compense el 50% de la recaudación, mientras que las provincias resignen el otro 50%.

“Lo que vamos a tratar de hacer con las provincias adheridas al RIGI y al REOR es ofrecerles desde el Estado Nacional pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que las provincias resignen la otra mitad”, explicó el ministro.

La propuesta estará dirigida a las jurisdicciones adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). De esta manera, la iniciativa quedará sujeta a las negociaciones con los gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires.

Caputo defendió el esfuerzo fiscal que representaría la medida y la vinculó con la política económica que lleva adelante el Gobierno. “Para nosotros es un esfuerzo enorme, ya hemos bajado 5 puntos vía reducción de gasto del déficit fiscal y bajamos 3 puntos adicionales de impuestos”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo buscará avanzar con nuevas reducciones tributarias para mejorar las condiciones de producción e inversión. La eliminación de Sellos se sumaría así a otras medidas de desregulación y reducción de impuestos que forman parte de la estrategia oficial.

Reclamos por Ingresos Brutos y las tasas municipales

Durante su exposición ante los representantes de la industria, Caputo también se refirió a los planteos que recibió el equipo económico en las rondas de vinculación entre empresas y proveedores locales vinculadas con el RIGI.

Según contó, las pequeñas y medianas empresas señalaron principalmente a Ingresos Brutos y las tasas municipales como dos de los gravámenes que más afectan su competitividad.

“Las pymes, naturalmente, a la hora de preguntarles qué era lo que más las jorobaba en materia de competitividad, todas coincidieron en que eran Ingresos Brutos y tasas municipales”, relató.

El ministro indicó que también mantuvo conversaciones con distintos gobernadores y que, según su evaluación, existe una mayor predisposición a revisar la estructura tributaria provincial.

“Yo veo cada vez más conciencia entre los gobernadores de que Ingresos Brutos es un impuesto que hay que cambiar, porque es un impuesto que distorsiona totalmente la producción, que joroba la cadena”, manifestó.

Como ejemplos, mencionó las medidas que, según dijo, comenzaron a implementar los gobiernos de Entre Ríos, Catamarca y Neuquén para reducir la carga tributaria sobre nuevas inversiones.

El planteo del funcionario se enmarca en la discusión sobre la presión impositiva que recae sobre las empresas y los costos que deben afrontar para producir, contratar servicios y desarrollar nuevos proyectos.

Suspensión de embargos y facilidades de pago para empresas

Además de la propuesta de eliminación del Impuesto a los Sellos, Caputo anunció otras cuatro medidas destinadas a aliviar la situación financiera de las empresas, especialmente de las pymes.

La primera será la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027. La decisión, según explicó, busca darles tiempo a las compañías para ordenar sus cuentas y evitar que las dificultades financieras se traduzcan en mayores problemas para sostener su actividad.

“Hoy entendemos que las pymes tienen un problema financiero y tienen un problema con los embargos”, sostuvo al introducir el paquete de anuncios.

La segunda medida consiste en extender los planes de facilidades de pago de hasta 18 cuotas para las deudas con ARCA. El esquema, que inicialmente contemplaba obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, se ampliará a aquellas generadas hasta el 31 de octubre.

“Vamos a extender esas deudas al 31 de octubre y les vamos a dar también 18 meses de plazo para que tengan más holgura financiera”, precisó.

La tercera iniciativa apunta a los saldos a favor que las empresas acumulan por exportaciones e IVA vinculado a exportaciones. El Gobierno permitirá que las pymes utilicen el 100% de esos créditos fiscales para cancelar deudas aduaneras.

Caputo explicó que el mecanismo también alcanzará a las grandes compañías, aunque en ese caso se aplicará mediante un porcentaje que irá aumentando progresivamente.

El objetivo, indicó, es mejorar la disponibilidad de recursos de las empresas y avanzar hacia un sistema de cuenta corriente única entre las compañías y ARCA.

“Es ridículo que ARCA les esté debiendo plata al mismo tiempo que les cobra por los mismos servicios; son cosas que pasan en Argentina y que tenemos que terminar”, expresó.

Créditos para la industria automotriz

El cuarto anuncio estará destinado específicamente a la industria automotriz. El ministro confirmó que el Banco Nación direccionará líneas de crédito para el sector, con plazos de tres, cuatro y cinco años y una tasa fija cercana al 20%.

La medida apunta a facilitar el financiamiento de las empresas en un contexto en el que el Gobierno reconoce dificultades para acceder al crédito a tasas más bajas.

Caputo consideró que el costo financiero es uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el entramado productivo, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que en algunos casos deben financiarse con tasas considerablemente superiores a las del mercado.

“Alivianar el costo financiero para mí hoy es muchísimo más relevante que cualquiera de las otras cosas que se escuchan”, afirmó.

En ese sentido, diferenció las líneas de financiamiento anunciadas de una expansión general de la emisión monetaria. “No estamos inyectando pesos, no hay ningún ‘plan platita’. Esto es tratar de darle una solución en la coyuntura a un problema heredado que va a llevar tiempo solucionar”, aclaró.

La reducción del costo argentino como objetivo

A lo largo de su discurso, el ministro insistió en que la competitividad de la industria no depende exclusivamente del tipo de cambio, sino también de los impuestos, las regulaciones, el financiamiento y los costos de infraestructura.

En ese marco, recordó que el Gobierno eliminó cerca de 17.000 regulaciones y aseguró que continuará trabajando para reducir la carga tributaria. También destacó el crecimiento de las exportaciones y las inversiones vinculadas con sectores como la energía y la minería.

Al referirse a las perspectivas de este último sector, señaló que las exportaciones mineras crecieron un 95% y proyectó que podrían aumentar otro 200% durante los próximos cinco años.

“Hoy tenemos estabilidad, pero además tenemos previsibilidad, porque tenemos orden fiscal, tenemos orden monetario y tenemos orden cambiario”, sostuvo.

Finalmente, Caputo planteó que el sector privado tendrá un papel central en el desarrollo económico y convocó a los empresarios a invertir y competir en el nuevo esquema económico.